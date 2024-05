Przegląd prasy z kwietnia 2024. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Jaworznie?

KOMUNIKAT. Od 22 do 26 kwietnia 2024 r. w woj. śląskim mieszkańców wybranych miast i wsi czekają czasowe wyłączenia prądu. Przerwy są planowane i wyniosą nawet do 17. godzin! Gdzie dokładnie i kiedy? Publikujemy w galerii szczegółowy wykaz Tauronu - miasto, ulica i termin!

Wybory 2024. Paweł Silbert z Komitetu Wyborczego Jaworzno Moje Miasto i Michał Kirker z Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska zmierzą się w drugiej turze wyborów samorządowych. Mieszkańcy miasta dokonają wyboru już w najbliższą niedzielę, 21 kwietnia 2024 roku. Zaprosiliśmy obu kandydatów do udziału w przedwyborczej Bitwie prezydenckiej. Zadaliśmy im te same pytania, dotyczące rządzenia miastem oraz pomysłów na jego rozwój, a także sposobów pozyskiwania środków finansowych na konkretne inwestycje.

Do aresztu śledczego trafił decyzją sądu 24-letni sprawca brutalnej napaści na dwóch mieszkańców Jaworzna. Mężczyzna najpierw zaatakował znajomych gazem, po czym jednego z nich zranił, uderzając butelką w głowę, a drugiemu zadał cios nożem. Na wniosek śledczych i prokuratora agresor najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu do 5 lat więzienia.

TURYSTYKA. Brytyjski The Sun poleca wypad do Polski, a dokładnie na "polskie Malediwy", czyli do Parku Gródek w Jaworznie. Wyspiarze zostali zachęceni nie tylko pozytywnymi opiniami gości tego miejsca, ale i dość niską ceną pobytu w naszym regionie. Zobaczcie, co napisali!

JAWORZNO. Oto nowi radni - wybory 2024. W niedzielę 7 kwietnia wybraliśmy NOWYCH radnych do Rady Miasta w Jaworznie! W poprzednim materiale publikowaliśmy zdjęcia list z państwowej Komisji Wyborczej, teraz przyszła pora na ZDJĘCIA zwycięzców! W galerii prezentujemy poszczególnych nowych radnych oraz ich sylwetkę. Oto oni...