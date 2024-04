Brutalna napaść w Jaworzanie! Zaatakował nożem. Dwie osoby ranne. Grozi mu 5 lat więzienia

Brutalna napaść w Jaworzanie! Zaatakował nożem. Dwie osoby ranne

7 kwietnia oficer dyżurny z jaworznickiej komendy otrzymał zgłoszenie, że w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej doszło do uszkodzenia ciała dwóch mężczyzn, z których jeden miał zostać ugodzony nożem. Na miejsce natychmiast skierowani zostali mundurowi, którzy udzielili pomocy poszkodowanym. Mężczyźni zostali przewiezieni do szpitala.

Jak ustalili policjanci, pomiędzy trójką mężczyzn, którzy spotkali się pod sklepem, nagle doszło do nieporozumienia i sprzeczki. 24-letni sprawca po chwili zaatakował znajomych gazem. Gdy mężczyźni zaczęli go gonić, agresor zaatakował jednego z nich, rozbijając mu szklaną butelkę na głowie, a następnego ranił nożem w okolice brzucha. Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, ukrywając się. Do działań natychmiast przystąpili jaworzniccy kryminalni, którzy ustalili świadków zdarzenia i zabezpieczyli monitoring.