Prasówka 14.04.2024 z całego tygodnia w Jaworznie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Jaworzno, 14.04.2024. 7.04 - 13.04.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W niedzielę Polacy udali się do urn, aby oddać swój głos w wyborach samorządowych 2024. Wszystkie lokale wyborcze zostały już zamknięte, a z poszczególnych placówek spływają wstępne wyniki. Jak wygląda ostateczny rezultat głosowania i kto spośród kandydujących na prezydenta Jaworzna oraz do rady miasta otrzyma najwięcej głosów? Potwierdzimy już niebawem.

TURYSTYKA. Brytyjski The Sun poleca wypad do Polski, a dokładnie na "polskie Malediwy", czyli do Parku Gródek w Jaworznie. Wyspiarze zostali zachęceni nie tylko pozytywnymi opiniami gości tego miejsca, ale i dość niską ceną pobytu w naszym regionie. Zobaczcie, co napisali!