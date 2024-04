Paweł Silbert i Michał Kirker - odpowiadają na nasze pytania! Jaki mają pomysł na miasto? BITWA PREZYDENCKA w Jaworznie

Bitwa prezydencka o Jaworzno

Dlatego, że za mną stoi doświadczenie, wiedza o mieście, zgrany i skuteczny zespół, gotowe do realizacji projekty, umiejętność realizacji zmian korzystnych dla wszystkich mieszkańców. Potrafię podejmować trudne decyzje, a kiedy zostaną popełnione jakieś błędy to do nich się przyznać i je naprawić. Nikt za mną nie stoi poza wyborcami. Nie biorę udziału w politycznych roszadach.

Pięć inwestycji, które zostaną zrealizowane podczas najbliższej kadencji, jeśli zostanie Pan prezydentem?

Jaworznicki Obszar Gospodarczy – uzbrojenie terenów inwestycyjnych w zachodniej części miasta. Ulice Nowoszczakowska i Nowodługoszyńska – pierwsza zapewni zamknięcie przebiegu Obwodnicy Północnej miasta, druga zapewni dojazd do najlepszych terenów mieszkaniowych w mieście. Zbudowanie docelowego przebiegu Obwodnicy Południowej przez Azotkę, co poprawi dostęp do terenów przemysłowych. Budowa stadionu lekkoatletycznego na Azotanii. Rozbudowa Geosfery 2, która ma stać się kolejnym magnesem przyciągającym ruch turystyczny i rekreacyjny do miasta. Budowa centrów przesiadkowych z koleją – w Jęzorze na granicy z Sosnowcem i w Szczakowej w ramach rewitalizacji. Projekty te zapewnią zrównoważoną mobilność przy podróżach do Metropolii GZM i Krakowa. Dalej, zwiększenie nakładów na drobniejsze prace: remonty ulic, chodników, mała infrastruktura – wszystko to co ludziom dokucza na co dzień.