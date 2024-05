Przegląd prasy z tygodnia 12.05.2024. Co działo się w Jaworznie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Jaworzna, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 5.05 a 11.05.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „To było jak "czarne tornado" nad Śląskiem! Mieszkańcy relacjonują przerażające zjawisko! Zobacz te zdjęcia”?

Przegląd tygodnia: Jaworzno, 12.05.2024. 5.05 - 11.05.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 To było jak "czarne tornado" nad Śląskiem! Mieszkańcy relacjonują przerażające zjawisko! Zobacz te zdjęcia Mieszkańcy Śląska i Zagłębia otrzymali w piątek, 10 maja komunikat o pożarze składowiska odpadów w Siemianowicach Śląskich. Zaleca się pozostanie w domach i zamknięcie okien. Ten widok PRZERAŻAŁ. Otrzymaliśmy mnóstwo zdjęć od internautów z kłębami czarnego dymu widzianymi z wielu miast w regionie. Jak stwierdził jeden z internautów: ten widok przeraża, to jest jak czarne tornado. Zobaczcie te zdjęcia! Kłęby czarnego dymu widoczne były z wielu kilometrów... nawet z Częstochowy! 📢 Zachwycająca zorza polarna w woj. śląskim - SZOK! Cudowny spektakl na niebie. Zobacz ZDJĘCIA mieszkańców Zachwycające! Przepiękne pejzaże na terenie woj. śląskiego i jego okolic. W piątek, 10 maja 2024, mieszkańcy mieli okazję podziwiać nadzwyczajne zjawisko - zorzę polarną. To rzadkie widmo, które nieczęsto gości w naszych szerokościach geograficznych, pojawiło się również na niebie nad województwem śląskim. Zdjęcia, jakie opublikowali internauci, wprawiają w zachwyt.

📢 Izera w Jaworznie w końcu powstanie! Jest pozwolenie na budowę fabryki. Pierwszy polski samochód elektryczny to długo wyczekiwana inwestycja Jak ustalił "Auto Świat", w końcu zakończyły się starania o pozwolenie na budowę fabryki pierwszego polskiego samochodu elektrycznego Izera. ElectroMobility Poland (EMP) otrzymało pozwolenie na budowę, a rząd zakończył audyt spółki. Teraz nic nie stoi na przeszkodzie, aby zrealizować długo wyczekiwaną inwestycję.

Tygodniowa prasówka 12.05.2024: 5.05-11.05.2024 Jaworzno: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Jaworznie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Matura 2024 j. angielski - ODPOWIEDZI! Do napisania wpis na blogu! Takie tematy były na maturze [9.05.2024] Matura 2024 język angielski - ODPOWIEDZI! Za chwilę uzupełnimy także sugerowanie odpowiedzi do zadań. Co było w tym roku na maturze? Oprócz zadań sprawdzających umiejętności słuchania i czytania w języku angielskim, musieli napisać również krótką wypowiedź pisemną. Tym razem był to wpis na blogu. Znamy temat wypowiedzi na maturze z angielskiego 2024. Był trudny? W galerii pokażemy także ARKUSZE CKE wraz z odpowiedziami!

📢 „Diecezja sosnowiecka nie jest do zaorania". Biskup Artur Ważny objął diecezję sosnowiecką - zobacz ZDJĘCIA SOSNOWIEC. Biskup Artur Ważny objął kierowanie diecezją. Tym samym swoją posługę zakończył dotychczasowy administrator - abp Adrian Galbas. - Diecezja sosnowiecka nie jest do zaorania, tylko do nieustannego obsiewania - mówił arcybiskup. Wskazał jednak, że naprawy w tym miejscu wymaga np. kwestia duchowości i dyscypliny wśród księży. Biskup Ważny wskazał, że "jeśli bez modlitwy pójdziemy do ludzi, wystarczy nam cierpliwości do pierwszego trudnego słowa, które usłyszymy". 📢 Matura 2024 MATEMATYKA. Rozwiązane arkusze CKE i odpowiedzi z podstawy! Sprawdź czy zdaliście [8.05.2024] Matura 2024 MATEMATYKA. Rozwiązane arkusze i odpowiedzi z podstawy! Matematyka która jako obowiązkowy przedmiot wróciła na matury w 2010 roku, budzi jak co roku największy strach wśród uczniów! Egzamin odbył się dzisiaj, 8 maja 2024 roku, o godzinie 9:00 rano. Jak wam poszło, było ciężko? Sprawdź, czy dobrze napisałeś/napisałaś! Blisko tysiąc maturzystów wypełniło ankietę z kluczem odpowiedzi!

📢 Matura 2024 j. polski - ARKUSZE CKE! Tematy: Bunt i jego konsekwencje, Jak relacja z drugą osobą kształtuje człowieka? ODPOWIEDZI Matura 2024 j. polski - ARKUSZE CKE! Ponad 30 tysiące osób w woj. śląskim podeszło w tym roku do egzaminu dojrzałości. Zmagania rozpoczęto we wtorek 7 maja od języka polskiego. ZNAMY JUŻ CZĘŚĆ TEMATÓW! W naszej galerii znajdziecie ARKUSZE MATURALNE CKE 2024 z języka polskiego, a później także ODPOWIEDZI! 📢 Tu w woj. śląskim nie będzie prądu nawet do 10 godzin! Oto LISTA miast i wsi. Sprawdź HARMONOGRAM Wyłączenia prądu. To może dotyczyć twojej ulicy! W dniach, od 6 do 10 maja 2024 r. w woj. śląskim mieszkańców wybranych miast i wsi czekają czasowe wyłączenia prądu. Przerwy są planowane i wyniosą nawet do 10 godzin! Gdzie dokładnie i kiedy? Publikujemy w galerii szczegółowy wykaz Tauronu - miasto, ulica i termin!

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.