Jaworzno: Poszukiwany nie chciał dać się zatrzymać policjantom. Zamknął się w samochodzie i okaleczał. Potem rzucił się na mundurowych

Poszukiwany listem gończym nie chciał dać zatrzymać się policjantom

Miał spędzić w więzieniu rok - bo taką karę wymierzył mu sąd - a może za kratkami odsiedzieć o wiele dłużej. W Jaworznie, 28-letni mężczyzna podczas kontroli drogowej rzucił się interweniujących policjantów. Zaatakował ich, ponieważ nie chciał umożliwić im zatrzymania go. A to było podyktowane widnieniem jego nazwiska w bazach osób poszukiwanych.

Przeczucie policjantów okazało się być słuszne. Na jaw wyszło, że mężczyzna jest osobą poszukiwaną. - Po sprawdzeniu w systemach policyjnych okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany listem gończym do odbycia kary roku więzienia - informuje mł. asp. Justyna Wiszowaty i dodaje, że miał on na sumieniu przestępstwa uznawane za popełnione przeciwko życiu i zdrowiu.

28-latek zaczął się okaleczać. Później rzucił się na policjantów!

W związku z tym, mundurowi postanowili zatrzymać 28-latka. To było jednak trudniejsze niż mogli sądzić. Mężczyzna za wszelką cenę nie zamierzał do tego dopuścić, utrudniając im to na wszelkie możliwe sposoby. Jak przekazują policjanci z Jaworzna, poszukiwany nie chciał wyjść z samochodu. Groził, że zrobi sobie krzywdę. I jak się później okazało, nie były to słowa rzucane na wiatr.