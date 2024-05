Izera w Jaworznie w końcu powstanie! Jest pozwolenie na budowę fabryki. Pierwszy polski samochód elektryczny to długo wyczekiwana inwestycja

- Wydział Architektury i Urbanistyki przygotował pozwolenie na budowę fabryki samochodów elektrycznych Izera. Spółka EMP prawdopodobnie jutro, albo jeszcze dzisiaj po południu odbierze pozwolenie na budowę. To otwiera drogę do tego, żeby przekonać rząd Rzeczypospolitej do tego żeby nie zaniechać budowy tego tak potrzebnego naszemu miastu i regionowi zakładu - mówi prezydent Jaworzna.