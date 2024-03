Wiadomo kto wybuduje fabrykę Izery w Jaworznie. Docelowo fabryka ma zatrudniać 3 tys. pracowników

Jest wykonawca fabryki ElectroMobility Poland w Jaworznie

Spółka Mirbud będzie generalnym wykonawcą fabryki samochodów Izera, realizowanej przez ElectroMobility Poland w Jaworznie. To jeden z liderów branży budowlanej w Polsce, od ponad 30 lat specjalizujący się m.in. w budownictwie przemysłowym. To efekt rozstrzygniętego przetargu, który zwieńczyło podpisanie listu intencyjnego przez przedstawicieli obu firm – Piotra Zarembę, prezesa ElectroMobility Poland oraz Jerzego Mirgosa, prezesa spółki Mirbud.

- Rozstrzygnięcie przetargu na budowę zakładu produkcyjnego to ostatni ważny krok na drodze do rozpoczęcia produkcji samochodów marki Izera. Fabryka będzie gotowa w ciągu 23 miesięcy od wbicia symbolicznej, pierwszej łopaty. Współpraca z polskim podmiotem, który ma 30-letnie doświadczenie w realizacji inwestycji przemysłowych, jest gwarancją tego, że prace przy budowie zakładu produkcyjnego będą zrealizowane w najwyższym rynkowym standardzie i z dotrzymaniem harmonogramów inwestycji – powiedział Piotr Zaremba, prezes ElectroMobility Poland.

W podpisanym porozumieniu strony wyraziły wolę realizacji kompleksowych robót budowlanych na terenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego, a następnie oddania do użytkowania obiektów budowlanych fabryki samochodów elektrycznych o mocach produkcyjnych wynoszących 150 tys. sztuk rocznie. Wybór generalnego wykonawcy i podpisanie stosownych umów mają pozwolić uruchomić masową produkcję samochodów do połowy 2026 roku.

Inwestycja będzie realizowana w formule „Projektuj i Buduj”, co oznacza, że wykonawca ma odpowiadać zarówno za sam projekt budynku, jak i za pozostałe podejmowane działania aż do oddania fabryki do użytku.