Czerwiec 2024 w Jaworznie: Przegląd najważniejszych wydarzeń maja 2024

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w maju czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Jaworzna najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Kobiety po 30-stce walczyły o tytuł NAJPIĘKNIEJSZEJ! FINAŁ za nami! Która została MISS? Zobacz zdjęcia z gali - panie wypadły wspaniale!”?

Przegląd maja 2024 w Jaworznie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z maja 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Kobiety po 30-stce walczyły o tytuł NAJPIĘKNIEJSZEJ! FINAŁ za nami! Która została MISS? Zobacz zdjęcia z gali - panie wypadły wspaniale! FINAŁ. Panie po 30-stce walczyły o tytuł NAJPIĘKNIEJSZEJ! W Warszawie odbył się finał konkursu "Polska Miss 30+". Piękne finalistki z całej Polski walczyły o koronę najpiękniejszej. Zobacz zdjęcia z gali... 📢 Finalistki pokazały się w strojach kąpielowych - gorący finał Polskiej Miss Województwa Śląskiego. Zwyciężyła Klaudia z Sosnowca Wielki finał. W piątek 10 maja w Hotelu Diament Arsenal Palace w Chorzowie odbyły się wybory Polskiej Miss Województwa Śląskiego 2024! Zobacz ZDJĘCIA i sprawdź WYNIKI!

📢 Wybory do PE 2024. Oto kandydaci z woj. śląskiego na listach wyborczych do Parlamentu Europejskiego. Głosowanie 9 czerwca WYBORY 2024. Głosowanie do europarlamentu już 9 czerwca. W całej Polsce wybranych zostanie 53 posłów i posłanek. Publikujemy listy wyborcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego z okręgu nr. 11 (woj. śląskie). Kliknijcie "ZOBACZ GALERIĘ" i poznajcie wszystkich kandydatów.

Prasówka czerwiec Jaworzno: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w maju uwagę czytelniczek i czytelników z Jaworzna. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pierwszy oddział VeloBanku zaprasza już klientów w Jaworznie. Gdzie możemy się wybrać po usługi bankowe? Jaworzno w województwie śląskim zyskało pierwszy oddział VeloBanku. Placówka położona w centralnym punkcie miasta, przy ulicy Matejki 2/25, ma zapewnić mieszkańcom dostęp do wygodnej oferty usług bankowych. Jest otwarta w dni robocze od godziny 9 do 16.

📢 Zorza polarna w woj. śląskim - tak, to nie żart! Zobacz ZDJĘCIA mieszkańców. Cudowny spektakl na niebie wielu zaskoczył Zachwycające! Przepiękne pejzaże na terenie woj. śląskiego i jego okolic. W piątek, 10 maja 2024, mieszkańcy mieli okazję podziwiać nadzwyczajne zjawisko - zorzę polarną. To rzadkie widmo, które nieczęsto gości w naszych szerokościach geograficznych, pojawiło się również na niebie nad województwem śląskim. Zdjęcia, jakie opublikowali internauci, wprawiają w zachwyt. 📢 To było jak "czarne tornado" nad Śląskiem! Mieszkańcy relacjonują przerażające zjawisko! Zobacz te zdjęcia Mieszkańcy Śląska i Zagłębia otrzymali w piątek, 10 maja komunikat o pożarze składowiska odpadów w Siemianowicach Śląskich. Zaleca się pozostanie w domach i zamknięcie okien. Ten widok PRZERAŻAŁ. Otrzymaliśmy mnóstwo zdjęć od internautów z kłębami czarnego dymu widzianymi z wielu miast w regionie. Jak stwierdził jeden z internautów: ten widok przeraża, to jest jak czarne tornado. Zobaczcie te zdjęcia! Kłęby czarnego dymu widoczne były z wielu kilometrów... nawet z Częstochowy!

📢 Izera w Jaworznie w końcu powstanie! Jest pozwolenie na budowę fabryki. Pierwszy polski samochód elektryczny to długo wyczekiwana inwestycja Jak ustalił "Auto Świat", w końcu zakończyły się starania o pozwolenie na budowę fabryki pierwszego polskiego samochodu elektrycznego Izera. ElectroMobility Poland (EMP) otrzymało pozwolenie na budowę, a rząd zakończył audyt spółki. Teraz nic nie stoi na przeszkodzie, aby zrealizować długo wyczekiwaną inwestycję. 📢 Matura 2024 j. angielski - ODPOWIEDZI! Do napisania wpis na blogu! Takie tematy były na maturze [9.05.2024] Matura 2024 język angielski - ODPOWIEDZI! Za chwilę uzupełnimy także sugerowanie odpowiedzi do zadań. Co było w tym roku na maturze? Oprócz zadań sprawdzających umiejętności słuchania i czytania w języku angielskim, musieli napisać również krótką wypowiedź pisemną. Tym razem był to wpis na blogu. Znamy temat wypowiedzi na maturze z angielskiego 2024. Był trudny? W galerii pokażemy także ARKUSZE CKE wraz z odpowiedziami!

📢 „Diecezja sosnowiecka nie jest do zaorania". Biskup Artur Ważny objął diecezję sosnowiecką - zobacz ZDJĘCIA SOSNOWIEC. Biskup Artur Ważny objął kierowanie diecezją. Tym samym swoją posługę zakończył dotychczasowy administrator - abp Adrian Galbas. - Diecezja sosnowiecka nie jest do zaorania, tylko do nieustannego obsiewania - mówił arcybiskup. Wskazał jednak, że naprawy w tym miejscu wymaga np. kwestia duchowości i dyscypliny wśród księży. Biskup Ważny wskazał, że "jeśli bez modlitwy pójdziemy do ludzi, wystarczy nam cierpliwości do pierwszego trudnego słowa, które usłyszymy". 📢 Matura 2024 MATEMATYKA. Rozwiązane arkusze CKE i odpowiedzi z podstawy! Sprawdź czy zdaliście [8.05.2024] Matura 2024 MATEMATYKA. Rozwiązane arkusze i odpowiedzi z podstawy! Matematyka która jako obowiązkowy przedmiot wróciła na matury w 2010 roku, budzi jak co roku największy strach wśród uczniów! Egzamin odbył się dzisiaj, 8 maja 2024 roku, o godzinie 9:00 rano. Jak wam poszło, było ciężko? Sprawdź, czy dobrze napisałeś/napisałaś! Blisko tysiąc maturzystów wypełniło ankietę z kluczem odpowiedzi!

📢 Matura 2024 j. polski - ARKUSZE CKE! Tematy: Bunt i jego konsekwencje, Jak relacja z drugą osobą kształtuje człowieka? ODPOWIEDZI Matura 2024 j. polski - ARKUSZE CKE! Ponad 30 tysiące osób w woj. śląskim podeszło w tym roku do egzaminu dojrzałości. Zmagania rozpoczęto we wtorek 7 maja od języka polskiego. ZNAMY JUŻ CZĘŚĆ TEMATÓW! W naszej galerii znajdziecie ARKUSZE MATURALNE CKE 2024 z języka polskiego, a później także ODPOWIEDZI! 📢 Tu w woj. śląskim nie będzie prądu nawet do 10 godzin! Oto LISTA miast i wsi. Sprawdź HARMONOGRAM Wyłączenia prądu. To może dotyczyć twojej ulicy! W dniach, od 6 do 10 maja 2024 r. w woj. śląskim mieszkańców wybranych miast i wsi czekają czasowe wyłączenia prądu. Przerwy są planowane i wyniosą nawet do 10 godzin! Gdzie dokładnie i kiedy? Publikujemy w galerii szczegółowy wykaz Tauronu - miasto, ulica i termin!

📢 Oto piękne finalistki Miss Polski 2024! Angela Kosoulieva i Oliwia Niezabitowska będą reprezentować Pomorze Półfinał konkursu Miss Polski właśnie dobiegł końca! Tegoroczna edycja ma wyjątkowy charakter, gdyż to już 35. raz będziemy wybierać najpiękniejszą Polkę. Hotel Kolumna Park witał aż 59 utalentowanych i pięknych kobiet z całej Polski, spośród których wyselekcjonowano 32 finalistki. To wyjątkowy moment, pełen emocji i oczekiwań, który prowadzi nas ku wyborowi godnej reprezentantki naszego kraju.

