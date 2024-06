Przegląd tygodnia z 16.06.2024 w Jaworznie. Najważniejsze wydarzenia od 9.06 do 15.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Wybory 2024 do PE za nami. Polska, jako członek Unii od 2004 roku, bierze udział w tych wyborach, delegując swoich przedstawicieli do PE. Znamy już polityków, którzy otrzymali swoje mandaty, teraz czas na tych, którym tym razem się nie powiodło. Sprawdź, kto uzyskał NAJMNIEJ głosów. Szczegóły w naszej galerii.

WYNIKI: Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024! Która z partii zwyciężyła? Koalicja Obywatelska zdobyła 21 mandatów i jest na podium! Kto startujący z woj. śląskiego zdobył mandat? Sprawdź...

Pierwszy dzień imprez z okazji Dni Jaworzna 2024 za nami. Zobaczcie, jak było!

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 w woj. śląskim: ile wynosi frekwencja w wyborach samorządowych na godz. 17:00? Znamy szczegółowe dane z naszego regionu. Do godz. 17:00 w całym województwie śląskim swój głos oddało 917 381 wyborców, co daje wynik 27,86%. To mniej niż w skali całego kraju, gdzie do urn wyborczych poszło 28,20%.