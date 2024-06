Skandal w Jaworznie! Pijany kierowca wiózł dzieci do szkoły. Teraz 53-latek odpowie przed sądem

Pijany kierowca autobusu szkolnego z Jaworzna wiózł dzieci do szkoły

W czasie przesiewowej kontroli prędkości w Jaworznie policjanci zatrzymali kierowcę autobusu szkolnego. To nie był najlepszy dzień dla 53-latka.

- Po zbadaniu stanu trzeźwości mężczyzny okazało się, że ma on ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie. W autobusie było kilkoro dzieci w wieku od 8 do 12 lat, które kierowca miał dowieźć bezpiecznie do szkoły. Mężczyzna po drodze miał zabrać również kolejne dzieci z okolic - informuje Komenda Miejska Policji w Jaworznie.

Sprawa została skierowana do sądu. Mężczyźnie zatrzymano także prawo jazdy. Dzieci do szkoły odwiózł inny kierowca wezwany na miejsce przez przewoźnika. On również został przebadany przez mundurowych. Tym razem alkomat nie pokazał, aby kierowca był pijany lub nietrzeźwy, więc mógł zawieźć dzieci bezpiecznie do szkoły.