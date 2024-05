Przegląd prasy 11.05.2024 Jaworzno. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Jaworzna

Mieszkańcy Śląska i Zagłębia otrzymali 10 maja komunikat o pożarze składowiska odpadów w Siemianowicach Śląskich. Zaleca się pozostanie w domach i zamknięcie okien. Ten widok PRZERAŻAŁ. Otrzymaliśmy mnóstwo zdjęć od internautów z kłębami czarnego dymu widzianymi z wielu miast w regionie. Jak stwierdził jeden z internautów: ten widok przeraża, to jest jak czarne tornado. Zobaczcie te zdjęcia! Kłęby czarnego dymu widoczne były z wielu kilometrów... nawet z Częstochowy!

Picie z tej samej butelki to nawyk, który może przysporzyć ci poważnych problemów ze zdrowiem. W ten sposób możesz zarazić się od kogoś wieloma chorobami, w tym nieuleczalnymi infekcjami wirusowymi. Następnym razem zastanów się dwa razy, zanim dasz komuś łyka.

Prasówka 11.05 Jaworzno: pozostałe wydarzenia

Szukasz pomysłu na pyszną i łatwą do zrobienia wiosenną sałatkę? Wypróbuj mój przepis na kolorową i chrupiącą sałatkę z ogórków małosolnych. Jest idealnym dodatkiem do obiadu albo do dań z grilla. Smakuje świetnie, jest lekka, orzeźwiająca i wyrazista. Przygotujesz ją w pięć minut z kilku składników.