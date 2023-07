Obowiązkowo zdejmujemy nogę z gazu i składamy życzenia imieninowe wszystkim Krzyśkom. Dziś Dzień Bezpiecznego Kierowcy

Szczególny wspomożyciel, opiekun kierowców i podróżnych

Olbrzym, który dźwigał Chrystusa i został odmieniony

Co mówi legendarna historia świętego?

Podobno Krzysztof miał mieć kiedyś na imię Reprobus, co znaczyło „Odrażający”. Takie imię nadano mu, ponieważ jego głowa miała przypominać głowę psa. Reprobus był niezwykle silnym barbarzyńcą, przez wiele lat służył pogańskim władcom, ponoć nawet szatanowi. Gdy usłyszał o nauce Chrystusa, nawrócił się. Po przemianie duchowej postanowił osiedlić się nad Jordanem i w ramach pokuty za poprzednie uczynki, przenosić przez rzekę pielgrzymów podróżujących do Ziemi Świętej. Pewnej nocy przyszły Święty usłyszał głos dziecka, które poprosiło go, by przeniósł je na drugi brzeg. Kiedy jednak wziął je na ramiona, poczuł ogromny, przytłaczający ciężar. Zdawało mu się, że zapadnie się w ziemię. Wtedy siłacz zapytał dziecka, kim ono jest.W odpowiedzi usłyszał, że dźwiga Jezusa, swojego Zbawiciela.