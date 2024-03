Pamiątka śmierci Jezusa i wykład „Zmartwychwstanie — zwycięstwo nad śmiercią!” w Jaworznie

Dla milionów ludzi na całym świecie, niedziela 24 marca 2024 roku, będzie wyjątkowym dniem. Spotkają się w wielu miejscach, w tym także w Jaworznie, by po zachodzie słońca upamiętniać śmierć Jezusa Chrystusa. Każdy mieszkaniec jest mile widzianym gościem.

Uroczystość ta, znana jako Pamiątka, to najważniejszy dzień dla niemal 9 milionów Świadków Jehowy na całym świecie. Obchodzą oni to święto każdego roku, zgodnie z poleceniem Jezusa zapisanym w Ewangelii według Łukasza 22:19: „Czyńcie to na moją pamiątkę”. Piotr Jarząbek, rzecznik Świadków Jehowy w regionie małopolskim i śląskim, wyjaśnia: - Jezus powiedział swoim naśladowcom, żeby upamiętniali jego śmierć. Jak dowiadujemy się z Ewangelii wypowiedział te słowa dnia 14 nisan, tego samego dnia poniósł też śmierć. To data określona wg biblijnego kalendarza. To jednoznaczne polecenie Chrystusa zachęca wiele osób, by każdego roku spotkać się w rocznicę śmierci Jezusa. W tym roku przypada ona na niedzielę, 24 marca. Właśnie wtedy spotkamy się, by upamiętniać śmierć Jezusa Chrystusa. Co ciekawe, w zeszłym roku na święto Pamiątki przyszło ponad 20 milionów osób, czyli dużo ponad dwa razy więcej niż samych wyznawców. W Polsce w uroczystości wzięło udział aż 186 tysięcy ludzi. Skąd takie zainteresowanie?

- Każdego roku w Jaworznie na Pamiątkę śmierci Jezusa przychodzi wiele osób. Sporo z nich nie jest Świadkami Jehowy. Są jednak obecni na tej uroczystości, ponieważ cenią to co zrobił dla nas Jezus. Wiele osób chce się też dowiedzieć czegoś więcej. Ta uroczystość ma charakter otwarty więc bardzo nas cieszy, gdy nasi znajomi, rodzina, sąsiedzi czy współpracownicy przyjmują nasze zaproszenie. Serdecznie zapraszamy, by również w tym roku spotkać się z nami w tym szczególnym dniu. Każdy mieszkaniec Jaworzna jest mile widziany - mówi Piotr Jarząbek. W tym roku, tylko w Polsce uroczystość Pamiątki odbędzie się w ponad 1270 miejscach – i co interesujące – aż w 11 językach.

W Jaworznie, Świadkowie Jehowy i przybyli goście spotkają się w poniższych lokalizacjach: ul. Kolejowa 15 (Sala Królestwa Świadków Jehowy)

ul. Elektryków 3 (Sala Królestwa Świadków Jehowy)

ul. Wiosny Ludów 1

ul. Jagiellońska 3 (Dum Kultury w Szczakowej)

Podczas uroczystości zostanie wygłoszone przemówienie, które wyjaśni, dlaczego Jezus umarł i jakie znaczenie jego śmierć ma dla każdego człowieka Program wszędzie będzie taki sam i potrwa około godziny. Podobnie jak to było w ubiegłych latach, także i teraz w Jaworznie, Świadkowie Jehowy rozpoczęli specjalną kampanię zapraszania na doroczne święto Pamiątki, ale także na wykład specjalny „Zmartwychwstanie — zwycięstwo nad śmiercią!”, który zostanie wygłoszony w weekend 16 i 17 marca w miejscowych Salach Królestwa przy ul. Kolejowej 15 oraz przy ul. Elektryków 3. Jak zapowiadają organizatorzy, w 30-minutowym wykładzie opartym na Piśmie Świętym mówca wyjaśni temat nadziei na zmartwychwstanie, które nastąpi już w niedalekiej przyszłości. We wspomnianej kampanii w Polsce udział bierze ponad 116 tysięcy Świadków Jehowy, w tym także 61-letni Roman Knapik z Jaworzna. Co go do tego skłania?

- Przyszło nam żyć w czasach w których codziennie albo sami cierpimy i doświadczamy różnych tragicznych wydarzeń, albo docierają do nas informacje na ten temat. Wiele szczerych osób szuka prawdziwej nadziei na przyszłość dla siebie i swoich najbliższych. Ja osobiście przekonałem się jaką korzyść daje w tych trudnych czasach poznanie tego co dla każdego człowieka zrobił Bóg i jego syn Jezus. Bardzo chciałabym, aby każdy mógł osobiście się o tym przekonać i dlatego staram się brać udział w tej kampanii - mówi Roman Knapik.

Inny Świadek Jehowy z Jaworzna, 48-letni Jacek Baszkiewicz dodaje: - To święto, upamiętniające jedno z najważniejszych zdarzeń opisanych w Biblii, ma charakter otwarty. Mile widziani będą na nim wszyscy, którzy zechcą dowiedzieć się czego o celu przyjścia Jezusa na ziemię. Choć żyjemy dziś w dobie powszechnego dostępu do Internetu i mediów, to praktyka pokazuje, że znalezienie rzetelnego źródła informacji wymaga wysiłku. Dlatego bardzo cenię sobie możliwość osobistego kontaktu z mieszkańcami mojego miasta, bo w ten sposób mogą oni uzyskać informacje z pierwszej ręki.

Obydwa wydarzenia, mają charakter otwarty, wstęp jest wolny i nie przeprowadza się żadnych zbiórek pieniędzy. Informacje o dokładnych lokalizacjach i godzinach można znaleźć w oficjalnym serwisie Świadków Jehowy JW.ORG. W 239 krajach świata jest prawie 9 mln Świadków Jehowy, którzy należą do przeszło 118 tys. zborów. W Polsce początki działalności Świadków Jehowy sięgają 1891 r., a obecnie są oni trzecią co do wielkości grupą wyznaniową z liczbą ponad 116 tysięcy wyznawców.

