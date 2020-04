Mieszkańcy Wspólnoty Betlejem w Jaworznie przejdą 3400 km w 40 dni w intencji zakończenia epidemii

Mieszkańcy Wspólnoty Betlejem przejdą 3400 kilometrów w intencji zakończenia epidemii

Wspólnota Betlejem w Jaworznie przygotowała ciekawą akcję "W 40 dni do Jerozolimy". Jej mieszkańcy wyruszyli już na pielgrzymkę pieszą do Jerozolimy. Nie przejdą jej oczywiście w naturalny sposób przez trwającą pandemię koronawirusa. Będą jednak spacerować po ogrodzie we Wspólnocie Betlejem.

Pierwsi mieszkańcy wyruszyli już w drogę w Niedzielę Wielkanocną, a ostatni skończą marsz 21 maja, w dniu Wniebowstąpienia Jezusa. W marszu udział weźmie 17 mieszkańców. Do pokonania jest łącznie 3400 kilometrów. Każdy z nich musi codziennie przejść 5 kilometrów. Codziennie więc mieszkańcy Wspólnoty Betlejem przechodzą około 85 km.

- Mamy tradycje pielgrzymowania do San Diego. W związku z pandemią być może się nam to nie uda. W ten sposób podczas akcji możemy pielgrzymować. Chcieliśmy wziąć udział również w ciekawym kreatywnym projekcie i pokazać, że w czasie pandemii możemy normalnie żyć - mówi ksiądz Mirek Tosza ze Wspólnoty Betlejem.