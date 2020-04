Park Gródek w Jaworznie jest zamknięty. Na Bacówkę brakło pieniędzy

Postanowiliśmy wyjaśnić sprawę. W końcu wejścia do parków i lasów zostały otwarte. Problem polega jednak na tym, że Park Gródek, choć ma taką nazwę, parkiem nie jest. Park Gródek należy obecnie do Śląskiego Ogrodu Botanicznego - a te muszą być zamknięte. Podobna sytuacja tyczy się ogrodów w Mikołowie i Radzionkowie.

W ubiegły weekend na Gródek przyjechało mnóstwo jaworznian oraz mieszkańców województwa śląskiego i małopolskiego. Nic dziwnego, bo miejsce jest sławne. W poniedziałek, 27 kwietnia, na stronie Parku Gródek na Facebooku pojawiła się informacja, że park jest nieczynny. Co oburzyło mieszkańców, którzy licznie protestowali przed takim stanem rzeczy.

- Park Gródek jest ogrodem botanicznym, arboretum. Niestety według rozporządzenia Rady Ministrów placówki kultury nadal muszą być nieczynne, a do takich zalicza się właśnie Gródek w Jaworznie - informuje Patryk Bubła, zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych w Śląskim Ogrodzie Botanicznym.

W kilku miejscach w Parku Gródek pojawiły się informacje, że miejsce jest zamknięte i nie należy do niego wchodzić.

- Nie prowadzimy w tym miejscu działalności. Jeśli jednak zdarzy się, że ktoś wejdzie na tereny Parku Gródek to nie mamy jak go wygonić. Nie jesteśmy też w stanie fizycznie zamknąć Parku Gródek, bo jest zbyt wielki i prowadzi do niego kilka wejść - mówi Patryk Bubła.

W tym roku nie będzie Bacówki?

W Parku Gródek bardzo popularnym i docenianym miejscem jest Bacówka, którą prowadzi Wspólnota Betlejem. Niestety nie mamy dobrych wieści.