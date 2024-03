Marzec w Jaworznie: Przegląd prasy z lutego 2024 w Jaworznie, najważniejsze informacje miesiąca

Imprezowały w klubach na Śląsku i wyglądały NAJPIĘKNIEJ. To był bardzo imprezowy styczeń 2024 r. - wszak KARNAWAŁ! Działo się w klubach w woj. śląskim, przez które przewinęło się tysiące fanów dobrej zabawy. Oto najpiękniejsze panie z dyskotek w naszym regionie, które bawiły się podczas styczniowych imprez. Sprawdź, jak się prezentowały na zdjęciach wykonanych przez klubowych fotografów. Oto panie na parkietach klubów z woj. śląskiego, z m.in. Katowic, Rybnika, Gliwic, Lublińca, Bielska-Białej czy Siemianowic Śląskich.

29 lutego to wyjątkowa data, która następny raz będzie zapisana w kalendarzu dopiero na 2028 rok! Najczęściej z tego dnia żartuje się pod kątem urodzin (mam 40 lat, ale obchodzę 10. urodziny!) oraz postanowień (29 - 31 lutego - 3 dni bez papierosa/na diecie). Zobaczcie, co jeszcze o tym wyjątkowym dniu sądzą internauci - oto najśmieszniejsze memy!

Tak imprezują panie w Katowicach! Kluby prześcigają się w organizowaniu coraz to ciekawszych imprez. Przez wiele z nich przewija się kilkaset, a bywa że kilka tysięcy imprezowiczów od piątku do niedzieli. Który z nich jest najchętniej odwiedzany? Zobacz jak wyglądała zabawa w walentynkowy weekend w połowie lutego, w jednym z największych klubów w regionie - w katowickim klubie Pomarańcza. Na miejscu pojawiło się całe mnóstwo pięknych pań...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Samsunga;Etui dedykowane:S...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Samsunga;Etui dedykowane:S...

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w lutym uwagę czytelniczek i czytelników z Jaworzna. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

JAWORZNO. Policjanci z komendy zatrzymali 52-letniego mężczyznę, który zaatakował dwóch pracowników ochrony, rażąc ich paralizatorem. Mężczyzna podejrzany jest też o szczególnie zuchwałą kradzież na terenie urzędu miasta. Decyzją sądu został on już tymczasowo aresztowany. Grozi mu kara do 8 lat więzienia.

Jaworzniccy funkcjonariusze policji zatrzymali agresywnego mężczyznę podejrzanego o zaatakowanie nożem swojego znajomego. Ranny w wyniku zdarzenia został przewieziony do szpitala, natomiast sprawcy został postawiony zarzut uszkodzenia ciała, za co grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Prokurator zastosował wobec niego środki policyjnego dozoru oraz zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonym.

W hali MCKiS w Jaworznie w dniach 17-18 lutego odbywa się Wyskokowy Festiwal Dmuchańców. To kolorowe, radosne wydarzenie przeznaczone dla dzieci i dorosłych. Na chętnych czekają tory przeszkód, wieże do skoków i inne nadmuchiwane atrakcje.