Jaworzno. 52-latek paralizatorem zaatakował pracowników sądu! Agresor trafił do aresztu

Agresywny mężczyzna z paralizatorem

Agresywny męźczyzna zaatakował paralizatorem pracownika ochrony w jaworznickim sądzie. Porażony prądem ochroniarz stracił przytomność. 52-latek zaatakował, gdyż ochroniarz nie chciał go wpuścić na teren urzędu, do którego ma orzeczony zakaz wchodzenia i przebywania. Gdy drugi z ochroniarzy zareagował, ten skierował agresję również wobec niego i zagroził użyciem paralizatora -informuje młodszy aspirant Justyna Wiszowata, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie.

Kolejny przejaw agresji 52-latka

Agresor został obezwładniony i trafił do policyjnego aresztu. Dzień wcześniej jaworzniccy mundurowi otrzymali zawiadomienie od innego pracownika ochrony o porażeniu go paralizatorem przez tego samego mężczyznę, gdzie również doszło do uszkodzenia ciała.

Jak ustalili śledczy, wobec mężczyzny toczyły się w przeszłości postępowania karne. Ponadto jest on podejrzany o szczególnie zuchwałą kradzież artykułów biurowych z budynku urzędu miasta oraz dwukrotne naruszenie miru w pomieszczeniach magistratu.

Agresor usłyszał zarzuty za wszystkie przestępstwa, jakich się dopuścił. Na wniosek śledczych sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Teraz grozi mu kara do 8 lat więzienia.