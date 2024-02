Mężczyzna wbił koledze nóż w plecy. Dlaczego 24-latek z Jaworzna zaatakował? Powód mógł być absurdalny... Barbara Romańczuk

Śląska Policja

Jaworzniccy funkcjonariusze policji zatrzymali agresywnego mężczyznę podejrzanego o zaatakowanie nożem swojego znajomego. Ranny w wyniku zdarzenia został przewieziony do szpitala, natomiast sprawcy został postawiony zarzut uszkodzenia ciała, za co grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Prokurator zastosował wobec niego środki policyjnego dozoru oraz zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonym.