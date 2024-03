Wybory 2024 w Jaworznie. Listy wyborcze z Okręgu nr 1, 2, 3, 4. KANDYDACI na radnego w Jaworznie - zobacz listy!

Wybory 2024 w Jaworznie. Kto jest na listach do Rady Miasta w Jaworznie? Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia. Kto będzie kandydować do Rady Miasta Jaworzno? Sprawdź kandydatów ze wszystkich okręgów - 1, 2, 3, 4. Kliknij w "zobacz galerię".

JAWORZNO Wybory 2024: Listy wyborcze z Okręgu nr 1, 2, 3, 4. Kto do rady miasta Jaworzno?

Okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Jaworzno

Okręg wyborczy 1.

Liczba mandatów: 8

Zasięg: ul.: 1 Maja, 3 Maja, 11 Listopada, 700‑lecia, Abstorskich, Adama Mickiewicza, adm. Andrzeja Karwety, Aleksandra Zelwerowicza, Anny, Antoniego Słonimskiego, Astrów, Bagno, Bażantów, Biała, Biały Brzeg, Bielany, Bielańska, Boczna, Bohaterów Getta, Bolesława Czerwieńskiego, Bożeny, Braci Gutmanów, Bratków, Bursztynowa, Byczyńska, Celników, Cezarówka Dolna, Chryzantemowa, Chrzanowska, Chrząstówka, Ciasna, Cmentarna, Cyprysowa, Czysta, Dąb, Dębnicka, Diamentowa, Dolna, Drabowe Bagno, Drzewianki, Drzymały od nr 21 do końca nieparzyste i od nr 52 do końca parzyste, Działkowa, Elżbiety, Farna, Fiołkowa, Flisaków, Francesco Nullo, Gabriela Narutowicza, Galla Anonima, Galmany, gen. Ignacego Prądzyńskiego, gen. Jakuba Jasińskiego, gen. Józefa Chłopickiego, gen. Józefa Hallera, Gęsia, Gliniana, Gołębia, Graniczna, Granitowa, Grażyny, Grodzka, Grunwaldzka od nr 52 do końca parzyste i od nr 77 do nr 179 nieparzyste, Grzegorza, Gwardzistów, Heleny i Jana Prześlaków, Henryka Sienkiewicza, Henryka Wieniawskiego, hetm. Stanisława Żółkiewskiego, Hetmańska, Ignacego Paderewskiego, Insurekcji Kościuszkowskiej od nr 1 do nr 59 nieparzyste i od nr 2 do nr 70 parzyste, Inwestycyjna, Ireny Odrzywołek, Jana Karłowicza, Jana Kasprowicza, Jana Kochanowskiego, Jeleń‑Rynek, Jeleńska, Józefa Chełmońskiego od nr 1 do nr 75 nieparzyste i od nr 2 do nr 36 parzyste, Józefa Macy, Juliana Ursyna Niemcewicza, Juliusza Słowackiego, Kaczeńców, Kazimierza Bożka, Kazimierza Tetmajera, Koniówki, Kosmonautów, Kosów, Kościelna, Krakowska, Krakusa, Królowej Jadwigi, Krótka, Krystyny, Kryształowa, Krzywa, ks. Jana Sulińskiego od nr 32 do końca parzyste i od nr 47 do końca nieparzyste, ks. Piotra Grocholickiego, ks. Stanisława Stojałowskiego, Księcia Józefa, Laskowiec, Leśnej Osady, Letnia, Licealna, Liliowa, Lipinka, Lipowa, Lokacji, Ludwika Waryńskiego, Ludwiki Wawrzyńskiej, Łanowa od nr 20 do końca parzyste, Łęgowa, Makowa, Małgorzaty, Mały Dół, Marii Rodziewiczówny, Marmurowa, Melchiora Wańkowicza, Mieczyków, Mieczysławy Ćwiklińskiej, Mikołaja Kopernika, Modrzewiowa, Na Błoniach, Na Grobli, Na Stawach, Na Stoku, Nad Brzegiem, Nadrzeczna, Nauczycielska, Niecała, Nosala, Obrońców Poczty Gdańskiej od nr 1 do nr 131 nieparzyste i od nr 2 do nr 158 parzyste, Olgi Boznańskiej, Olszynowa, Omturowców, Orła Białego, Osadników, Pastwiskowa, Pawia, Piekarska, Pietrusowa, pilota Piotra Noconia, Piotra Wysockiego, plac św. Jana, Pod Grodziskiem, Poddane, Podgórska, Podwale, Polowa, Poprzeczna, por. Władysława Barana, Potiebni, Potokowa, Północna, Przepiórek, Przyjaźni, Pszeniczna, Pyrzowiec, Rewolucjonistów, Rezedowa, Roberta Domsa, Rolna, Romana Proksy, Romana Rzepeckiego, Rozwojowa, Równoległa, Różana, Rudników, Rumiankowa, Rynek Główny, Rynek Mały, Sądowa, Sielec, Skotnica, Skowronków, Sławkowska, Sportowa, Stanisława Duboisa, Stanisława Konarskiego, Stanisława Kunickiego, Stanisława Witkiewicza, Stefana Starzyńskiego, Stanisławy i Franciszka Mazur, Stroma, Studzianki, Szkutników, Szpitalna, Szymona Banasika, św. Barbary, św. Katarzyny Aleksandryjskiej, św. Wojciecha od od nr 1 do nr 151 nieparzyste i od nr 2 do nr 98 parzyste, Świstackiego, Tadeusza Banachiewicza, Tęczowa, Trzykrotek, Tulipanowa, Urzędnicza, Wandy, Wapienna, Wielki Dół, Wielkich Łowów, Wiesława Zasłonki, Wincentego Drabika, Wincentego Kadłubka, Wincentego Pola, Wiosenna, Wiosny Ludów, Władysława Anczyca, Władysława Broniewskiego, Wojciecha Bogusławskiego, Wschodnia, Wygoda, Wysoka, Zagłoby, Zakole, Zalipie, Zjednoczenia, Złota, Zwycięstwa, Żukowa, Żurawia, Żwirki i Wigury, Żytnia.

Okręg wyborczy 2.

Liczba mandatów: 5

Zasięg:

ul.: Adama Asnyka, Akacjowa, aleja marsz. Józefa Piłsudskiego, Aleksandra Fredry, Azot, Bartosza Głowackiego, Bolesława Prusa, Bronisława Czecha, Chemików, Chopina Boczna, Cypriana Kamila Norwida, Edwarda Bulgi, Emila Zegadłowicza, Fabryczna, Franciszka Racka, Franciszka Schattanka, Fryderyka Chopina, Gościnna, Górnicza, Grunwaldzka od nr 1 do nr 75 i od nr 181 do nr 235A nieparzyste oraz od nr 2 do nr 50 parzyste, Gryfitów, Gwarków, Heleny Marusarzówny, Henryka Partyki, Ignacego Krasickiego, Izydora, Jana Matejki, Jana Pawła II, Jarzębinowa, Jaskółcza, Józefa Szujskiego, Juliana Tuwima, Karola Olszewskiego, Karola Szymanowskiego, Kazimierza Brodzińskiego, Kazimierza Pułaskiego, Kolejowa, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Kopalniana, Krucza, Ksawerego Dunikowskiego, Leśna, Ławczana, Marii Konopnickiej, Mieszka I, Mikołaja Reja, Miła, Młynarska, Młyńska, Mostowa, Nowa, Ogrodnicza, Okrężna, Piaskowa, plac Górników, Pocztowa, Przechodnia, Pszczelnik, Radwańskich, Robotnicza, Romualda Traugutta, Rzemieślnicza, Spacerowa, Stanisława Moniuszki, Stanisława Staszica, Stawowa, Stefana Czarnieckiego, Stefana Dwornickiego, Stefana Okrzei, Szelonka, Śląska, Świerkowa, Towarowa, Tylna, Wilcza, Witolda Budryka, Wrzosowa, Zacisze, Zacisze Boczna, Zielona, Zofii Nałkowskiej, Żywiczna.

Okręg wyborczy 3.

Liczba mandatów: 5

Zasięg: ul.: 29 Listopada, Aleksandra Gierymskiego, Ariańska, Arnolda Preglera, Bartnicza, Bławatka, Bobrowa Górka, Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Śmiałego, Botaniczna, Braci Śniadeckich, Budowlana, Bukowska, Bystra, Cezarówka Górna, Chmielna, Chocimska, Chropaczówka, Cicha, Cichy Kącik, Ciemna, Ciężkowicka, Dąbrówka, Dębowa, Dolomitowa, Dożynkowa, Drozdowa, Drzymały od nr 1 do nr 19A nieparzyste i od nr 2 do nr 50 parzyste, Dworcowa, Edwarda Dembowskiego, Emila Zoli, Filaretów, Filomatów, Floriana, Franciszka Dzióbka, Gabrieli Zapolskiej, Garbarska, gen. Józefa Sowińskiego, gen. Stefana Grota‑Roweckiego, gen. Władysława Sikorskiego, Głęboka, Głogowa, Górnośląska, Grabańka, Gródek, Grzybowa, Heleny Modrzejewskiej, Herbowa, Hugona Kołłątaja, Hutnicza, Ignacego Daszyńskiego, Insurekcji Kościuszkowskiej od nr 61 do końca nieparzyste i od nr 72 do końca parzyste, Jacka Malczewskiego, Jagiellońska, Jałowcowa, Jana Długosza, Jana Głucha, Jana Karola Chodkiewicza, Jana Kiepury, Jana Kilińskiego, Jana Olbrachta, Jana III Sobieskiego, Janusza Korczaka, Jarosława Dąbrowskiego, Jaskrów, Jaworowa, Jaworznicka, Jesienna, Jeżynowa, Joachima Lelewela, Jodłowa, Józefa Chełmońskiego od nr 38 do końca parzyste i od nr 77 do końca nieparzyste, Józefa Głowacza, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Józefa Jaszuńskiego, Józefa Kruka, Józefa Poniatowskiego, Józefa Węgrzyna, Juliana Fałata, Juliusza Kossaka, Juliusza Osterwy, Jurajska, Jurija Gagarina, Kablowa, Kaliska, Kamienna, Kamila Wachlowskiego, Kasztanowa, Kazimierza Stoleckiego, Kazimierza Wielkiego, Klinowa, Kolejarzy, Kolorowa, Końcowa, Kornela Ujejskiego, Kostki Napierskiego, Kosynierów, Koszarowa, Kowalska, Kowarzyków, kpt. Karola Pniaka, Kręta, Królewska, ks. Andrzeja Mroczka, ks. Kazimierza Ciuby, Leonida Teligi, Leszczynowa, Lotników, Lucjana Rydla, Ludowa, Ludwika Solskiego, Luszowicka, Łanowa nieparzyste i od nr 2 do nr 18 parzyste, Łazowa, Łąkowa, Marcina Kasprzaka, Michała Bałuckiego, Miedziana, Miodowa, Młyny Serafińskie, Mokra, Morgowa, Moździerzowców, Myśliwska, Nadbrzeżna, Narcyza, Niezapominajki, Nizinna, Obrońców Poczty Gdańskiej od nr 133 do końca nieparzyste i od nr 160 do końca parzyste, Ogrodowa, Okólna, Olszyny, Paprotki, Parkowa, Pasternik, Piastowska, Piaszczysta, Piękna, Pionierów, Płetwonurków, Pochyła, Podlaska, Podlesie, Pogodna, Poległych, Poli Gojawiczyńskiej, Polna, Powstańców Warszawy, Pożarowa, Pracy, Prosta, Przemysłowa, Ptasia, Rajska, Ruściska, Sadowa, Sasanek, Skalna, Skałka, Skrajna, Słoneczna, Słowiańska, Smolna, Sosnowa, Spokojna, Srebrnik, Stara, Stefana Batorego, Stefana Jaracza, Stefana Żeromskiego, Stokrotki, Struga, Szarych Szeregów, Szczakowska od nr 35 do końca nieparzyste i od nr 40 do końca parzyste, Szczytowa, Szeroka, Szewska, Szklarska, Śmiała, św. Wojciecha od nr 100 do końca parzyste i od nr 153 do końca nieparzyste, Tadeusza Boya‑Żeleńskiego, Tadeusza Kościuszki, Teofila Aleksandra Lenartowicza, Topolowa, Turystyczna, Twarda, Upadowa, Urocza, Ustronie, Wakacyjna, Walerego Wróblewskiego, Wapniówka, Wąska, Wczasowa, Wesoła, Widokowa, Wielkanocna, Wierzbowa, Wilkoszyn, Władysława Jagiełły, Władysława Łokietka, Władysława Orkana, Władysława Warneńczyka, Wolności, Wyzwolenia, Zabłocie, Zaciszna, Zagrody, Zamknięta, Zarzeczna, Zawiszy Czarnego, Zdrojowa, Zdrowia, Zygmunta Augusta, Żabia, Żeńców, Żniwna.

Okręg wyborczy 4.

Liczba mandatów: 5

Zasięg: ul.: aleja Tysiąclecia, Aleksandra Puszkina, Armii Krajowej, Artura Grottgera, Aurelii Stachurki, Brzozowa, Cegielniana, Czesława Miłosza, Czwartaków, Daleka, Dąbrowska, Długa, Długoszyńska, Dobrej Energii, Doły, Drogowców, Dziunikowskich, Elektryków, Elizy Orzeszkowej, Emilii Plater, Energetyków, Fortuna, Fryderyk, Gajowa, gen. Feliksa Kamińskiego, gen. Józefa Bema, gen. Leopolda Okulickiego, gen. Tadeusza Bora‑Komorowskiego, Górna, Górników z "Danuty", Grabowa, Gromadzka, Grunwaldzka od nr 237 do końca nieparzyste, Gustawa Morcinka, Haliny Poświatowskiej, Hałdy, Henryka Sucharskiego, Ignacego Łukasiewicza, Ignacego Mościckiego, Inwalidów Wojennych, Jabłoniowa, Jana Kantego Steczkowskiego, Janusza Kusocińskiego, Jasiugi, Jaśminowa, Jesionowa, Józefa Wybickiego, Kalinowa, Kameralna, Karola Darwina, Katowicka, Klonowa, Kolonia Ryszard, Kolonijna, Kornela Filipowicza, ks. Jana Sulińskiego od nr 1 do nr 45 nieparzyste i od nr 2 do nr 30 parzyste, Kwiatowa, Lawendowa, Lechitów, Leona Wyczółkowskiego, Leopolda Staffa, Ludwika Dubiela, Łubowiec, Marii Curie‑Skłodowskiej, Martyniaków, Mylna, Mysłowicka, Nad Przemszą, Nowowiejska, Obrońców Września 1939 Roku, Ofiar Faszyzmu, Owocowa, Partyzantów, pilota Władysława Kramarczyka, Powstańców Śląskich, Promienna, Radosna, Spółdzielcza, Stanisława Lema, Stanisława Stohandla, Stanisława Wyspiańskiego, Stara Maszyna, Starowiejska, Stefanii Sempołowskiej, Storczyków, Strażacka, Szczakowska od nr 1 do nr 33 nieparzyste i od nr 2 do nr 38 parzyste, Szczotki, Szkolna, Szprotawy, Sztygarów, św. Maksymiliana Kolbego, Tadeusza Rejtana, Walentego Roździeńskiego, Wiejska, Wincentego Muchy, Wisławy Szymborskiej, Wiśniowa, Wita Stwosza, Władysława Lichtańskiego, Władysława Stanisława Reymonta, Władysława Syrokomli, Wodna, Wojska Polskiego, Wolna, Wysoki Brzeg, Zbigniewa Herberta, Zielarska, Źródlana.

