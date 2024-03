KWW Przyjazne Jaworzno zaprezentowało swoich kandydatów do rady miasta

Kandydaci zostali już zarejestrowani w Urzędzie Miejskim w Jaworznie. Podczas wydarzenia poruszano problemy nękające Jaworzno oraz tematy, którymi chcieliby zająć się przedstawiciele Przyjaznego Jaworzna.

Zdecydowałem się kandydować z uwagi na to, co działo się przez ostatnie lata w Jaworznie. Władza ewidentnie się pogubiła w stosunku do tego, co prezydent reprezentował na początku swojej kadencji. Prezydent potrafił zdefiniować potrzeby miasta, jak i jego mieszkańców. Teraz miał z tą definicją problem — mówił Wojciech Siński, kandydat na radnego miasta Jaworzno z okręgu 4.