Przed nami II tura wyborów samorządowych 2024. Gdzie możesz oddać głos w Jaworznie?

ATElier Kultury

Dom Kultury

I Liceum Ogólnokształcące

II Liceum Ogólnokształcące

Miejska Biblioteka Publiczna

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia

Przedszkole Miejskie Nr 1

Przedszkole Miejskie Nr 12

Przedszkole Miejskie Nr 15

Przedszkole Miejskie Nr 18

Przedszkole Miejskie Nr 24

Szkoła Podstawowa Nr 11

Szkoła Podstawowa Nr 13

Szkoła Podstawowa Nr 14

Szkoła Podstawowa Nr 15

Szkoła Podstawowa Nr 16

Szkoła Podstawowa Nr 17

Szkoła Podstawowa Nr 18

Szkoła Podstawowa Nr 21

Szkoła Podstawowa Nr 3

Szkoła Podstawowa Nr 4

Szkoła Podstawowa Nr 6

Szkoła Podstawowa Nr 7

Szkoła Podstawowa Nr 8

Szkoła Podstawowa Nr 9

Szkoła Podstawowa nr 19

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4

Wybory w Polsce są pięcioprzymiotnikowe. Co to znaczy?

Głosowanie bez meldunku - czy jest możliwe?

Wyjątkowa specyfika wyborów samorządowych polega na tym, że głosujemy w miejscu swojego stałego zamieszkania. Dlatego nie jest możliwe pobranie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu, a także jednorazowa zmiana miejsca głosowania poprzez dopisanie się do spisu wyborców.

Możemy oddać swój głos w gminie, w której mieszkamy na stałe, ale nie jesteśmy w niej zameldowani. W tym celu należy dopisać się do rejestru wyborców poprzez złożenie wniosku do urzędu gminy właściwego dla adresu stałego zamieszkania. Jeśli jednak posiadamy stałe zameldowanie w danej gminie, to pojawimy się w rejestrze automatycznie.