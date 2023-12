Te paznokcie są NAJMODNIEJSZE na zimę. Zobacz ZDJĘCIA trendów i inspiracji na zimowe paznokcie. Jakie wzory i kolory królują?

Zima to nie czas na neonowe, różowe, czy pomarańczowe paznokcie. Na przełomie roku rządzić będą nie tylko ciemne kolory, które dodają klasy i elegancji. Trendy na zimę to powrót do klasyki, ciemniejsze kolory, zdobienia ale także błysk i brokat, cyrkonie, kamienie czy błyszczące folie. Ciekawe są także pomysły na paznokcie ombre oraz French Manicure z kolorową końcówką. Wśród najmodniejszych zdobień i wzorów na paznokciach królują gwiazdki, śnieżynki, marmurki czy geometryczne wzory.

Kolor roku na paznokciach? Viva Magenta!

Pogoda nas nie rozpieszcza. Deszcz, śnieg i niska temperatura na zewnątrz nie sprzyja już długim spacerom. Warto wykorzystać wieczory na eksperymenty z kolorami na swoich paznokciach. A najmodniejszym kolorem 2023 roku jest Viva Magenta , który wywodzi się z palety czerwieni. Kolor roku 2023 kojarzy się z odwagą, bezkompromisowością i pozytywnym nastawieniem do życia. Viva Magenta ma dodać energii, wzniecić wewnętrzną siłę i zainspirować do nieszablonowego myślenia. Ta intrygująca, nietuzinkowa i energetyczna barwa ma zachęcać do zmian, mobilizować i pobudzać kreatywność.

Różnorodne kształty

W tę zimę niezależnie od tego, na jaki kształt się postawi, będzie modnie i pięknie. Długie migdałki, średniej długości kwadraty, a może skrócone do minimum albo szpice? Wybór kształtu zawsze leży w kwestii miłośniczki pięknie wykonanych paznokci. Przede wszystkim nie powinny one przeszkadzać w codziennym funkcjonowaniu, dlatego warto zadbać o to, by były one odpowiednio wypiłowane. Różnorodność kształtów staje się polem do popisu dla stylistek paznokci. Wówczas mogą zaproponować różne style zdobień, dobierając je tak, by spełniały oczekiwanie kobiety czy wpisały się we współczesne trendy.