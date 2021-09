Seniorzy z Jaworzna bawili się w GEOsferze. Odbył się też marsz nordic walking ze Szczakowej. Co to były za tańce! ZDJĘCIA

Tydzień Seniora w Jaworznie trwa. Seniorzy bawili się w GEOsferze

Wielkie święto seniorów w Jaworznie powoli się kończy. Jedną z bardziej wyczekiwanych atrakcji była zabawa w GEOsferze. Ta odbyła się w środę 29 września. W GEOsferze postawiono ławki, przy których seniorzy mogli porozmawiać ze znajomymi i odpocząć, a także leżaki, na których można było wygodnie się rozłożyć.

Organizatorzy zaprosili najstarszych mieszkańców miasta do wspólnego marszu nordic walking. Chętni spotkali się pod Domem Kultury w Szczakowej. Podczas tegorocznej edycji było trochę mniej chętnych, ale uśmiechniętym i zmotywowanym seniorom to nie przeszkadzało. Instruktorka Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie przeprowadziła z nimi krótką rozgrzewkę i następnie wyruszyli w około 2 km trasę do GEOsfery.