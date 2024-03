Prasówka z całego tygodnia 3.03.2024 w Jaworznie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Jaworzno, 3.03.2024. 25.02 - 2.03.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

ROZRYWKA. Działo się w lutym 2024 w weekendy w woj. śląskim - wszak w tym miesiącu bawiliśmy się m.in. na imprezach walentynkowych! Przez kluby przewinęło się tysiące fanów dobrej zabawy. Oto najpiękniejsze panie z dyskotek w naszym regionie, które bawiły się podczas lutowych imprez. Sprawdź, jak się prezentowały na zdjęciach wykonanych przez klubowych fotografów. Oto panie na parkietach klubów z woj. śląskiego, z m.in. Katowic, Rybnika, Gliwic, Lublińca, Bielska-Białej czy Siemianowic Śląskich.

W marcu 2024 r. w woj. śląskim wyjątkowo sporo domów trafiło na licytacje komornicze! Mamy dla was 26 najciekawszych ofert. Znajdziecie tu zarówno budynki w niskich cenach do remontu, jak i te już wykończone, do zamieszkania. Ceny rozpoczynają się od ok. 100 tys. złotych. Zatem, jeżeli szukasz domu po okazyjnej cenie - dobrze trafiłeś! Wystawione na licytacji budynki, są zawsze poniżej ceny rynkowej.