Nowości w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Jaworznie. Będzie m.in. dzień otwarty i Konferencja Bezpieczeństwa

Nie od dziś wiadomo, że szkoła to nie tylko nauka, pisanie sprawdzianów czy kartkówek. To także obcowanie z przyrodą, kulturą czy angażowanie się w pomaganie potrzebującym. Ostatecznie korzyści są obopólne. Uczniom pozostają wspomnienia a nauczyciele mają satysfakcję, że mogą wpływać na kształtowanie nie tylko umysłów, ale także ducha młodych ludzi.

- Zatem po feriach, zdalnej nauce szturmem ruszyliśmy do teatru czy kina, planujemy wycieczki, te podczas których będziemy podziwiać piękno natury, ale także te, które pozwolą obcować z dziedzictwem kultury. Ale to nie wszystko. Uczniowie uczący się w zawodzie technik pojazdów samochodowych mają możliwość zdobycia prawa jazdy. Jest to zresztą coś, co gwarantuje nauka w tym zawodzie. Powracamy do spotkań stacjonarnych z naszymi zaprzyjaźnionymi pracodawcami oraz uczelniami wyższymi - przekazują nauczyciele Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Jaworznie.