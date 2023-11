Jaworzno: Przetrzymywał ptaki objęte ścisłą ochroną gatunkową. Kłusownikowi grozi za to do 5 lat więzienia Magdalena Grabowska

Jak podaje Komenda Miejska Policji w Jaworznie, dobra wiadomość jest taka, że po odbyciu obserwacji w ośrodku rehabilitacji dla dzikich zwierząt ptaki, które do tej pory skazane były na życie w niewoli w nienaturalnych dla nich warunkach, zostaną wypuszczone na wolność i zwrócone matce naturze.

We wtorek jaworzniccy policjanci zatrzymali 69-letniego mieszkańca Jaworzna, który przetrzymywał na swojej posesji bez zezwolenia ptaki objęte ścisłą ochroną gatunkową oraz sidła służące do kłusownictwa. Tego samego dnia mężczyźnie przedstawiono zarzuty za posiadanie dzikich ptaków z gatunku Szczygła oraz Makolągwy oraz narzędzi do kłusownictwa. W myśl ustawy o prawie łowieckim grozi za to do 5 lat więzienia.