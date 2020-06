W Jaworznie zatrzymano pedofila. Mężczyzna chciał umówić się na spotkanie z z 13-latką

Pedofil z Jaworzna zatrzymany. Chciał nakłaniać 13-latkę do innych czynności seksualnej

W Jaworznie zatrzymano pedofila. Udało się to dzięki internaucie z Wrocławia, który zgłosił się na policję.

Mężczyzna z Wrocławia poinformował policjantów, że 36-letni mężczyzna z Jaworzna rozmawia w internecie z dorosłą kobietą, która udaje 13-latkę. Jaworznianin był przekonany, że czatował z dzieckiem. W trakcie rozmów nakłaniał dziewczynę do innych czynności seksualnych.

Miało do nich dojść, gdy spotkają się w centrum Jaworzna. Spotkanie miało odbyć się w centrum miasta. Pedofil oczywiście się na nim zjawił, jednak czekała go niespodzianka, bo zatrzymali go tam jaworzniccy kryminalni.

Śledczy zgromadzili również materiał dowodowy w tej sprawie. Pozwolił on na przedstawienie mieszkańcowi Jaworzna zarzutów składania małoletniej propozycji poddania się innej czynności seksualnej oraz prezentowania treści pornograficznych.

Obecnie 36-latek jest objęty policyjnym dozorem. Grozi mu do 3 lat więzienia. Śledztwo w tej sprawie cały czas trwa.