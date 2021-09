Śmierć płetwonurka w Jaworznie. Policja bada sprawę i wyjaśnia przyczynę śmierci obywatela Czech

Śmierć płetwonurka w Jaworznie

W Jaworznie doszło do tragedii w bazie nurkowej Diving Marina "Koparki" przy Parku Gródek. W sobotę, 25 września, nurkował tutaj 50-letni obywatel Czech. Mężczyzna znajdował się pod wodą, po czym wypłynął i potrzebował pomocy.

- Mężczyzny nie udało się uratować. Nie wiemy, co wydarzyło się podczas nurkowania. Nie znamy jeszcze przyczyny jego śmierci. Obecnie przesłuchujemy świadków. Postępowanie trwa - przekazał asp. szt. Michał Nowak, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie.

To nie pierwsza sytuacja, w której po nurkowaniu ktoś potrzebował tutaj pomocy. Jedna z takich sytuacji miała miejsce w lipcu 2019 roku. Wtedy to 48-letnia obywatelka Czech wynurzyła się zbyt szybko z wody. Wtedy udzielono jej pomocy i trafiła do szpitala.