Prasówka tygodniowa z 31.12.2023 w Jaworznie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Jaworzno, 31.12.2023. 24.12 - 30.12.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Kartki noworoczne 2024 i gify - idealne do wysłania w SYLWESTRA. Od 31 grudnia dzielą nas już tylko dni! Tego dnia przyjęło się wysyłać kartki noworoczne najbliższym - wielu czeka z tym do północy! Jedno jest pewne, tego dnia niemal wszystkie telefony będą rozgrzane do granic możliwości. W tym artykule znajdziesz garść kilkudziesięciu KARTEK noworocznych, część jest już z życzeniami!

Gotowe życzenia noworoczne 2024. Od SYLWESTRA dzielą nasz już tylko dni! Już za kilka dni SYLWESTER! Tego dnia przyjęło się wysyłać tuż po północy - lub czasami troszkę przed - okazjonalne życzenia noworoczne. Jeżeli brakuje Ci lekkiego pióra, to mamy dla Ciebie garść pięknych życzeń noworocznych - są pisane wierszem, śmieszne, poważne, krótkie... - każdy znajdzie coś dla siebie.