Prasówka 28.01.2024 z całego tygodnia w Jaworznie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Jaworzno, 28.01.2024. 21.01 - 27.01.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

To najdroższe domy do kupienia obecnie [styczeń 2024] w woj. śląskim. Część z nich jest zlokalizowana w Beskidach, inne na Śląsku czy w Zagłębiu. Piękne rezydencje, korty tenisowe, wykwintny styl, wielkie ogrody, sauna i basen... - to standard, jednak czasami mamy do czynienia z tradycyjnymi wnętrzami. Jak wygląda obecnie rynek nieruchomości luksusowych w woj. śląskim? Sprawdź oferty w naszej galerii! Każda z prezentowanych rezydencji warta jest minimum ok. 5 mln złotych... a najdroższa blisko20!

Gdzie w woj. śląskim umiera najwięcej ludzi? Główny Urząd Statystyczny co roku publikuje raporty o liczbie urodzeń czy zgonów, z podziałem na poszczególne miasta czy powiaty. W styczniu 2024 światło dzienne ujrzały statystyki za pełny rok 2022. Sprawdzamy, gdzie w naszym regionie na 1000 mieszkańców umarło najwięcej osób. Te dane są dość pesymistyczne...