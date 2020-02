Piękne koty naszych Czytelników z Jaworzna. Zobaczcie zdjęcia

Z okazji święta kotów poprosiliśmy naszych Czytelników, by przesłali nam zdjęcia swoich kotów. Poniżej znajdziecie galerię kotów Czytelników z Jaworzna:

Koty żyjące na wolności dożywają średnio do 8 lat, natomiast koty trzymane w domu mogą dożyć nawet do 20 lat. Najdłużej żyjącym kotem według Księgi rekordów Guinnessa była kotka imieniem Creme Puff (1967–2005), która przeżyła 38 lat i 3 dni.

17 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kota. To wielkie święto dla tych, którzy kochają swoich futrzastych przyjaciół. Na całym świecie występuje około stu ras kota domowego. Rasy kota są naprawdę różne, od nagich sfinksów po długowłose persy.

Koty zostały udomowione około 9500 lat temu i są obecnie najpopularniejszymi zwierzętami domowymi na świecie. Gatunek kota domowego, z którym mieszkamy od wielu lat, prawdopodobnie pochodzi od kota nubijskiego. W Europie kot ten krzyżował się ze żbikiem. Już ok. 2000 r. p.n.e. kot był pospolicie hodowany w starożytnym Egipcie, gdzie był zwierzęciem świętym. Koty były również mumifikowane.

Średniowieczna Europa (szczególnie chrześcijańska) nie przepadała za kotem. Często zwierzęta te były kojarzone z czarownicami. Widzimy to w dzisiejszych powiedzeniach o pechu, który przynosi czarny kot. Co ciekawe, również w Japonii uważano, że koty to wcielenie demonów.