Nowe terminy Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. Oto najważniejsze zasady

Zmiany terminu Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. O czym musimy pamiętać?

Jaworzno powraca do Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. We wtorek, 23 czerwca, prezydent Paweł Silbert otrzymał zarządzenie w sprawie określenia wysokości środków budżetu obywatelskiego na 2021 rok, harmonogramu konsultacji społecznych oraz wzoru wniosku i wzoru karty do głosowania na potrzeby przeprowadzenia konsultacji.

Rozpoczynają się już konsultacje społeczne dotyczące Budżetu Obywatelskiego na kolejny rok. Mieszkańcy, którzy mają pytania dotyczące procedur mogą dzwonić pod numer: 32 618 15 82 lub napisać e-mail: www.jbo.jaworzno.pl.

Mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje propozycje od 6 do 20 lipca. Wnioski będziemy mogli złożyć osobiście, a także przesłać mailem lub pocztą. Każdy z wniosków musi zostać poparty przez co najmniej 30 mieszkańców Jaworzna. Według zasad jedna osoba może zgłosić tylko jeden wniosek. Chętny mieszkaniec może również wyznaczyć jednego partnera projektu, ale zostać nim można też tylko jeden raz. Zgłoszenia będzie rozpatrywać specjalna powołana komisja do Budżetu Obywatelskiego. Na rozpatrzenie wniosków będą mieli czas do końca sierpnia.