Nocna i świąteczna opieka zdrowotna w Jaworznie przez telefon. Nie przychodzimy do przychodni i szpitala

Nocna i świąteczna opieka w Jaworznie przez telefon

Koronawirus cały czas się rozprzestrzenia, a władzom miast zależy na tym, by jak najmniej osób zostało zarażonych. W miastach wprowadza się więc ograniczenia, również wśród szpitali i przychodni.

Urząd Miejskie w Jaworznie informuje, że nocna i świąteczna opieka zdrowotna w Jaworznie odbywa się przez telefon. Jeśli potrzebujemy nagłej pomocy lekarza musimy zadzwonić pod numer: 32 616 35 79.

Pod numerem czekać powinien na nas lekarz dyżurujący, który przeprowadzi z nami wstępny wywiad. To on decyduje, czy powinniśmy przyjechać do placówki. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna świadczona jest w budynku Zespołu Lecznictwa Otwartego przy ulicy Grunwaldzkiej 235.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18 do 8 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8 do 8 dnia następnego.