Ninja Warrior Polska: Ślązacy i jaworznianin zmierzą się z trudnym torem przeszkód w drugim odcinku show Polsatu. Emisja już dziś ZDJĘCIA

Co ciekawe, w pierwszej edycji programu nie było zwycięzcy. Żaden z uczestników nie pokonał finałowego toru. W związku z czym nagroda 150 tysięcy i tytuł Ninja Warrior nie trafiły do nikogo. Zatem uczestnik drugiej edycji show będzie mógł zostać pierwszym polskim Wojownikiem Ninja.

Polsat emituje drugą serię show Ninja Warrior Polska. Polacy sprawdzają się na trudnym torze przeszkód, by udowodnić, że są zwinni, sprawni i mogą uzyskać tytuł Ninja Warrior. Program doczekał się wielu wersji na całym świecie i zyskał wiernych fanów, którzy śledzą różne adaptacje tego formatu.

W drugim odcinku polsatowskiego show będziemy mogli obejrzeć, jak poradzą sobie z trudnym torem przeszkód mieszkańcy województwa śląskiego - trzej Ślązacy i jaworznianin. Czy uda im się pokonać tor i zbliżyć się do wygranej?

Jest założycielem nieformalnej grupy Nocna Jazda Jaworzno, która organizuje zloty samochodowe. Jeśli widzieliście zlot pojazdów na parkingu przy Decathlonie koło Galeny w centrum Jaworzna to właśnie jego wielka zasługa. Akcje mają często charakter charytatywny.

Widzowie już we wtorek, 8 września, będą mogli zobaczyć zmagania Wojciecha Pyzalskiego z Jaworzna. Wojciech zawodowo związany jest z branżą energetyczną. Aktualnie kończy studia inżynierskie na kierunku logistyka. Jego pasją jest również motoryzacja, miłośnicy samochodów oraz jaworznianie z pewnością go znają.

- Do tej pory od około dwóch lat trenowałem biegi z przeszkodami , tzw. OCR, więc naturalnym następstwem tych biegów były właśnie krótkie tory Ninja. Program Ninja Warrior jest bardzo znanym i popularnym programem na całym świecie, więc moim marzeniem było wziąć w nim udział - opowiada nam Wojciech Pyzalski.

Przed wystąpieniem w programie czekały go jednak przygotowania.

- Przygotowania zacząłem od momentu, gdy dostałem zaproszenie na casting do Piaseczna. Rozpocząłem je od dokładnego przeanalizowania przeszkód z pierwszego sezonu oraz zasięgnąłem opinii zawodników z pierwszej polskiej edycji. Udział w programie to niesamowite przeżycie, oczywiście pozytywne, wiele poznanych osób i oczywiście kolejne cenne doświadczenie sportowe - mówi jaworznianin.

Tor przeszkód jest wymagający. Nie pokona się go "od tak". A jak ocenia go uczestnik z Jaworzna?

- Co do oceny trudności toru, to kwestia bardzo indywidualna. Według mnie największą trudnością, a zarazem podstawową cechą jest brak możliwości powtórzenia czy wcześniejszego przećwiczenia danej przeszkody. Tor poznajemy dopiero w dniu startu.

Krotka mówiąc, jeden błąd i ląduje się w wodzie - powiedział Wojciech Pyzalski.

Ślązacy w Ninja Warrior Polska

Oprócz mieszkańca Jaworzna w drugim odcinku będziemy mogli zobaczyć również zmagania Ślązaków. Będzie ich trójka.