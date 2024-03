Mieszkaniec Jaworzna odpowie za handel podróbkami. Usłyszał ponad 900 zarzutów

Mieszkaniec Jaworzna odpowie za handel podróbkami

O sporządzeniu aktu oskarżenia przeciwko 38-latkowi poinformowała w środę Komenda Miejska Policji w Jaworznie. Sprawę prowadzili tamtejsi policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą. Ustalili oni, że mieszkaniec Jaworzna co najmniej od lutego do października 2023 r. poprzez aukcje internetowe oraz stacjonarnie, w sklepie, sprzedawał podróbki akcesoriów do telefonów z podrobionymi logo znanych na całym świecie marek.

W miejscu prowadzenia sklepu stacjonarnego mundurowi znaleźli 726 sztuk akcesoriów oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi znanych marek, o wartości blisko 60 tys. zł. Ostatecznie mężczyźnie przedstawiono 924 zarzuty dotyczące złamania przepisów prawa własności przemysłowej, przyjmując, że z nielegalnego procederu uczynił sobie stałe źródło dochodu.