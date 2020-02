Mieszkanie chronione w Jaworznie już otwarte. Kto tutaj zamieszka? Zobaczcie zdjęcia

Po wielomiesięcznych staraniach udało się otworzyć w Jaworznie pierwsze mieszkanie chronione. Schronienie znajdą tutaj osoby niepełnosprawne intelektualnie. Już wkrótce mieszkanie na własną rękę trenować będą tutaj cztery pierwsze lokatorki. Zobaczcie zdjęcia z oficjalnego otwarcia.

Pierwsze mieszkanie chronione w Jaworznie Mieszkanie chronione dla osób z niepełnosprawnością intelektualną zostało otworzono w Jaworznie w czwartek 27 lutego. To pierwsze takie miejsce w Jaworznie. - Idea mieszkania chronionego w głowach członków zarządu narodziła się już dawno, ale nie nadeszła taka sprzyjająca chwila, żeby takie mieszkanie powstało. Ostatnio dużo dobrego dzieje się w sprawie pomocy dla osób niepełnosprawnych, dlatego wykorzystaliśmy ten moment i podjęliśmy temat utworzenia mieszkania chronionego - powiedziała Monika Włodarczyk-Raczek, kierownik WTZ, działającego przy jaworznickim kole Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Do utworzenia mieszkania przyczynił się radny Maciej Stanek, który sporządził najważniejsze informacje i spotkał się z wiceprezydent Moniką Bryl. Pomysł został zaakceptowany i od września można było przystąpić do działania. Trzeba było wypełnić wszystkie formalności, a Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej szukał odpowiedniego mieszkania.

Do mieszkania przy ul. Matejki pracownicy weszli w listopadzie. Było w bardzo złym stanie. Co można zobaczyć na zdjęciach ukazujących metamorfozę mieszkania, powieszonych w ramce na przedpokoju. Remont trwał do ostatnich dni. Obecnie brakuje tylko drzwi do łazienki, które będą przesuwane i szerokie. Pierwsze zamieszkają tutaj cztery kobiety: Basia, Justyna, Lidia i Karolina. Ich trening rozpocznie się już 1 marca. W mieszkaniu towarzyszyć im będą asystenci, których jest piątka (cztery kobiety i jeden mężczyzna). Mieszkanie posiada przedpokój, dwa pokoje, łazienkę oraz salon otwarty na kuchnię. Mieszkanie chronione w Jaworznie posiada trzy cele: Pobyt interwencyjny - dla osób, które mogą utracić nagle oparcie w rodzicu np. wypadek, pobyt w szpitalu. Pobyt ten trwa do miesiąca

Pobyt treningowy - w dwóch pokojach będą przebywać osoby, które będą trenowały samodzielne życie. Mieszkańcy będą gotować, robić zakupy i spędzać czas wolny

Utrata wsparcia rodziny - gdy zdarzy się sytuacja, że rodzice odejdą i nie będzie członków rodziny, która może się zająć chorą osobą, to wtedy będzie mogła ona zamieszkać na stałe

- Powstał pewien pomysł dość delikatnie zarysowany. Później pan Maciek mnie pilnował, żebym z wydanych obietnic się wywiązywała. I bardzo szybko znalazło się mieszkanie. Zależało nam, żeby było duże i na parterze. To wbrew pozorom nie jest bardzo proste, ale MZGK odpowiedziało szybko. Podobno jak zobaczyliście państwo na początku to mieszkanie to wam ręce opadły, ale tutaj dyrektor MOPSu stanął na wysokości zadania - powiedziała Monika Bryl, wiceprezydent Jaworzna. To dopiero pierwsze takie mieszkanie w Jaworznie. Jednak nie oznacza to, że na jednym się skończy. - Będziemy obserwować jak to mieszkanie będzie się sprawdzało. Te doświadczenia pewnie posłużą do kolejnych wniosków, nie wykluczona, że w pewnym momencie będzie można myśleć o np. kolejnym mieszkaniu, o ile oczywiście taka potrzeba wyjdzie z tych doświadczeń - mówił wicemarszałek województwa śląskiego Dariusz Starzycki.

Osoby niepełnosprawne w Jaworznie są teraz bardziej bezpieczne, bo znajdą tutaj schronienie, jeśli stanie się coś złego. - Ja się bardzo ciesze, że Jaworzno jako miasto, które się rozwija i jest przykładem dla innych samorządów, działa również dla osób niepełnosprawnych. Dzięki temu, te osoby, które dziś żyją i funkcjonują w naszym środowisku i w naszym mieście za jakiś czas mogłaby się pojawić groźba, że musiałby trafić do mieszkania chronionego w innym mieście albo do domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych. Natomiast dziś mamy już możliwość, że taką osobę możemy skierować tutaj do mieszkania chronionego. Z tego bardzo się cieszę - powiedział radny Maciej Stanek. W tworzeniu mieszkaniu pomogło również wielu sponsorów, bez których nie udałoby się go wyremontować i wyposażyć na czas.

