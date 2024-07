W Jaworznie wędkarz znalazł pocisk artyleryjski. Było groźnie. Po niewybuch przyjechali saperzy

W poniedziałek 1 lipca po godzinie 18 w rejonie Białej Przemszy, tuż przy granicy z Sosnowcem, spacerujący wędkarz natrafił na niewybuch. Zawiadomił służby i wtedy na miejsce udali się policjanci. Zabezpieczyli znalezisko, a także powiadomili wojskowych saperów.

Obecni na miejscu policyjni pirotechnicy ustalili, że odnaleziony przedmiot to prawdopodobnie bomba lotnicza. Policjanci zabezpieczali to miejsce przed dostępem osób postronnych. Dzień później, we wtorek 2 lipca, saperzy przejęli niewybuch i przewieźli na wojskowy poligon, gdzie zostanie zneutralizowany. Obecni na miejscu wojskowi potwierdzili, że jest to pocisk artyleryjski o kalibrze 45 mm.

- Przypominamy, że pod żadnym pozorem nie wolno dotykać znalezionych niewybuchów, a tym bardziej ich przenosić czy rozbrajać. Kontakt z takimi przedmiotami może być śmiertelnie niebezpieczny. Miejsce, gdzie się ono znajduje, dobrze jest zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, a w szczególności dzieci - przypominają jaworzniccy policjanci.