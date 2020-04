Kto szyje maseczki w Mysłowicach i Jaworznie? Gdzie można teraz zakupić maseczki?

Gdzie kupić maseczkę w Jaworznie i Mysłowicach?

Od czwartku 16 kwietnia w Polsce obowiązuje nakaz zakrywania twarzy po wyjściu z domu. Najpopularniejszą metodą jest ubranie maseczki. Te jednak w wielu miejscach się szybko sprzedały. Gdzie możemy dostać maseczki?

W Jaworznie i Mysłowicach działa wiele grup, które szyją maseczki dla pracowników szpitali, służb miejskich czy seniorów. Warto zwrócić się więc do nich z zapytaniem o maseczki. Jedna z większych grup to Mysłowice szyją maseczki. Do tej pory udało już im się przekazać 6060 maseczek dla potrzebujących.

Przede wszystkim maseczki dostaniemy w aptekach w Jaworznie i w Mysłowicach. Sprzedają się one dość szybko, więc warto wcześniej przedzwonić i dopytać czy maseczki są dostępne. Możemy kupić tam maseczki jednorazowe oraz wielorazowe, również bawełniane.

W Jaworznie znajdziemy je w wielu sklepach. Zamówienia można składać w sklepie Echo, które jako jeden z pierwszych sklepów w Jaworznie szył maseczki ochronne na sprzedaż. Maseczki zakupimy także w boksie nr 8 na manhattanie na Pechniku czy wybierając się na ulicą Kocią, gdzie kupimy je np. u pani na stoisku za 8 zł (maseczka z jonami srebra). Maseczki w Jaworznie sprzedaje także Biuroland. Tutaj trzywarstwowe maseczki jednorazowe zakupimy za 277 zł (zestaw 50 sztuk).