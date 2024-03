Kolejny kandydat na prezydenta Jaworzna! Oto Wojciech Siński reprezentujący komitet "Przyjazne Jaworzno"

- Kandyduję nie z powodu personalnego konfliktu z obecnym prezydentem. Nie jestem osobą przywdziewającą maskę, ale autentyczną. To, co mnie skłoniło, aby kandydować, to data 17 listopada 2021 roku, kiedy okazało się, że urząd prezydenta jest odległy od tych wartości, które ja reprezentuję, zwłaszcza w kwestii wiary - prezentował się na konferencji Wojciech Siński.