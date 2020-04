Jaworzno same będzie odbierało śmieci od mieszkańców. Pracownicy Wodociągów Jaworzno przygotowują się do nowych zadań

- Stanęliśmy przed koniecznością powrotu do organizacji usług miejskich - odbioru śmieci, odśnieżania, koszenia, sprzątania. Dwie dekady temu Jaworzno sprywatyzowało Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania. I dziś tej firmy już nie ma - jest w trakcie likwidacji. Liberalny eksperyment nie sprawdził się w dłuższej perspektywie. Okazało się, że wolny rynek nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem, a outsourcing usług okazał się pułapką. Zamiast rzeczywistej konkurencji potworzyły się monopole, które niebotycznie windują dziś ceny, niestety mechanizm konkurencyjności tu nie zadziałał - mówi Paweł Silbert, prezydent Jaworzna. - Dlatego gmina będzie przejmować i brać odpowiedzialność kolejno za odbiór śmieci, sprzątanie i odśnieżanie miasta. Ze względu na zbliżające się zakończenie umowy na odbiór śmieci z dotychczasowym wykonawcą, jaworznickie Wodociągi będą wykonywały tę usługę już pod koniec tego roku. Trwają również intensywne prace nad przekazaniem kolejnych zadań komunalnych do miejskich podmiotów - dodaje Paweł Silbert.

W Jaworznie nadchodzą zmiany w odbieraniu odpadów. Wcześniej gmina korzystała z usług spółki, która do niej nie należała. Władze postanowiły więc zająć się odbiorem śmieci na własną rękę i wyznaczono do tego spółkę Wodociągów Jaworzno.

Przetarg na dostawę nowoczesnych śmieciarek, na kwotę ponad 17 mln zł netto wygrała firma EKOCEL. To wiodący producent śmieciarek w Polsce. Polskie firmy komunalne posiadają około 2 tysiące pojazdów od EKOCELu. Nowe śmieciarki mają trafić do Jaworzna do 210 dni od daty podpisania umowy.

- Podpisana umowa obejmuje dostawę m. in. 10 śmieciarek trzyosiowych z zabudową jednokomorową, w tym jedną z myjką, śmieciarkę do gabarytów, dwie śmieciarki z zabudową bębnową na bioodpady oraz samochody ciężarowe: skrzyniowe, hakowe i bramowe. Wszystkie zamówione pojazdy zasilane będą gazem CNG, co wpisuje się w przyjętą strategię naszego miasta dotyczącą ekologicznego transportu. Śmieciarki będą ciche, zwrotne, a co za tym idzie ograniczą emisję CO2 do środowiska. Odbiór odpadów będzie więc ekologiczny i jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców - tłumaczy Józef Natonek, prezes zarządu Wodociągów Jaworzno.