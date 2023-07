Cud na peronie w Jaworznie-Szczakowej. Przekroczyła żółtą linię ostrzegawczą, na oczach świadków wpadła pod nadjeżdżający pociąg. Żyje

Przybyli na miejsce strażacy ewakuowali poszkodowaną ze strefy zagrożenia, i przekazały zespołowi ratownictwa medycznego.

- Załoga śmigłowca LPR odleciała. Po wstępnych oględzinach stwierdzono, że kobieta ma jedynie wieloodłamkowe złamanie nadgarstka. Zatem nie było potrzeby transportowania jaworznianki do odległego punktu specjalistycznego, karetka pogotowia przewiozła ją do miejskiego szpitala na dalsze badania i obserwację. Oczywiście nie możemy mówić, że w szpitalu nie okaże się, iż obrażenia staruszki są poważniejsze. Znam wiele w przypadków, w których ofiary wypadków są w kontakcie logicznym, poruszają się samodzielnie - tak jak było w tym przypadku, a po przewiezieniu do szpitala ich stan się gwałtownie pogarsza. Tak działa adrenalina. Oczywiście życzymy pani, aby faktycznie jej najpoważniejszym obrażeniem okazał się ten złamany nadgarstek - mówi Anna Kacprzak.