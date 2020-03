Akcja odszczurzania w Jaworznie. Kiedy się odbędzie? Powinniśmy uważać na nasze dzieci i zwierzęta

Jaworzno prowadzi akcję odszczurzania

W Jaworznie rusza kolejna powszechna akcja odszczurzania. Mieszkańcy powinni zachować ostrożność, szczególnie jeśli posiadają zwierzęta oraz małe dzieci.

Pierwsze prace się już zaczęły. To etap wielkiego sprzątania. Właściciele, administratorzy, zarządcy oraz użytkownicy obiektów powinni przeprowadzić porządki w piwnicach, podwórzach, strychach, poddaszach czy magazynach. Chodzi o to, by szczury nie miały dodatkowego pożywienia. Etap sprzątania odbywa się od 9 do 14 marca.

Poszczególne etapy odszczurzania:

Sprzątanie - do 14 marca

Zdobycie trutki - do 15 marca

Rozłożenie trutki - od 15 do 20 marca

Dokładanie trutki - od 20 do 27 marca

Sprzątanie - do 30 marca

Trutka będzie wykładana w szczególności na terenach blokowisk, oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej, zakładów produkcji żywności oraz miejscach zorganizowanego deponowania odpadów komunalnych. Należy ją umieścić tam, gdzie najczęściej mogą pojawić się gryzonie - przy śmietnikach, piwnicach, magazynach oraz zapleczach barów, sklepów czy restauracji.