Wystawa Fotografii Łukasza Grudnia. Zdjęcia Waszych zwierzaków

Fotograficzne Portrety Zwierzęce w Jaworznie: 5 Lat Pasji i Ponad 400 Modeli

Jaworznianin fotografią zwierząt zajmuje się od 5 lat i w tym czasie wykonał ponad 300 sesji zdjęciowych, a jego studio odwiedziło ponad 400 zwierzaków, często rzadko spotykanych ras. Jak sam podkreśla – ważne, by zwierzak w studio czuł się swobodnie, a on sam, oprócz tego, że jest fotografem, stara się zostać przyjacielem swoich modeli.

Wernisaż odbędzie się 23 maja o godzinie 18.00 w Galerii Podcienie. Wystawę odwiedzać można od 16 maja do 5 czerwca.

Partnerem wydarzenia jest Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach – Fundacja Przystanek Schronisko, w programie również pokaz posłuszeństwa psów.