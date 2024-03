Wycieczki rowerowe do 8 km od Jaworzna. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 30 - 31 marca?

Szukasz pomysłu na wycieczkę rowerową w okolicy Jaworzna? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych tras. Są różne pod względem trudności czy odległości, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 8 km od Jaworzna. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w okolicy Jaworzna warto sprawdzić w weekend.

Ścieżki rowerowe w okolicy Jaworzna

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 8 km od Jaworzna, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 30 marca w Jaworznie ma być 22°C. Nie powinno padać. 🚲 Trasa rowerowa: Jaworzno -- Gorzeń Górny Stopień trudności: 1.0

Dystans: 137,06 km

Czas trwania wyprawy: 12 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 129 m

Suma podjazdów: 631 m

Suma zjazdów: 638 m AlterSpider poleca trasę mieszkańcom Jaworzna Dziś Jawo On Tour atakuje Dwór Emila Zegadłowicza Późnoklasycystyczny dwór jest obiektem o znacznych wartościach architektonicznych.Otaczający go malowniczy park krajobrazowo-leśny z drzewami o wymiarach pomnikowych ma duże walory przyrodniczo-krajobrazowe.

Rezydencja jest ważnym zabytkiem dla historii społeczności lokalnej i polskiej kultury okresu 20. lecia międzywojennego. Obecnie jest ponadregionalną placówką muzealną w której eksponowane są dzieła polskich artystów z tamtego czasu.

Historia

Gorzeń lokowany został prawdopodobnie na prawie niemieckim po 1333 roku. W 2. połowie XV w. wieś należała do Gorzeńskich herbu Topór. W późniejszych czasach miała przeważnie współwłaścicieli, którzy często się zmieniali. W 1. połowie XIX w. wieś została podzielona na Gorzeń Górny i Gorzeń Dolny. W 1873 r. większą część gruntów w Gorzeniu Górnym rozparcelowano. W 1876 r. posiadłość „Gorzeń Górny Dwór”, o powierzchni 17 ha, zakupił Tytus Zegadłowicz, nauczyciel z gimnazjum w Wadowicach. Dwór zbudowany został w 3. ćw. XVIII w. przez ówczesnego właściciela wsi Franciszka Skorupkę-Padlewskiego. Pierwotnie była to budowla parterowa, wzniesiona na planie prostokąta, z ryzalitami od frontu i od tyłu, z sienią przechodnią. Rozbudowę rezydencji zapoczątkował na przełomie XVIII/XIX w. Jakub Lippman Huppert, a kontynuowali jego spadkobiercy. Późnoklasycystyczny charakter nadała budowli przebudowa prowadzona około połowy XIX w. (m.in. nadbudowano wtedy piętro). Po 1876 r. Tytus Zegadłowicz przeprowadził generalny remont i przekształcił znacznie zniszczony budynek, w którym mieściła się karczma (m.in. dobudowano wtedy do fasady czterofilarowy ganek z balkonem i ganek przy ścianie szczytowej). W 1908 r. dwór stał się formalnie własnością syna Tytusa, Emila Zegadłowicza (1888-1941), znanego w dwudziestoleciu międzywojennym poety, prozaika, dramatopisarza i kolekcjonera dzieł sztuki. W tym okresie dwór był ważnym ośrodkiem życia kulturalnego. Spotykali się tutaj m.in. członkowie założonej przez Zegadłowicza regionalistycznej grupy literacko-plastycznej „Czartak”, która nazwę swoją wzięła od domniemanej średniowiecznej strażnicy obronnej nad Skawą w pobliskim Mucharzu. W dworze gościli także m.in. Leon Kruczkowski, Gustaw Morcinek, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Vlastimil Hofman, Stefan Jaracz i Witold Hulewicz. Emil Zegadłowicz zgromadził tutaj bogate zbiory w postaci dzieł malarskich i rzeźbiarskich wybitnych twórców polskich okresu międzywojennego, a także liczne prace wykonane przez beskidzkiego rzeźbiarza ludowego Jędrzeja Wowrę. Część tych dzieł sztuki zrabowali Niemcy w czasie II wojny światowej, ale szczęśliwie ocalały zbiory grafiki i malarstwa, wyposażenie dworu i część rękopisów. W 1946 r. żona Emila Zegadłowicza, Maria i jego córka Atessa uporządkowały zachowane zbiory i zorganizowały w dworze prywatne muzeum biograficzne pisarza. Ekspozycje powiększono w 1967 r. W 1980 r. wystawę zamknięto z powodu konieczności remontu budynku, który trwał kilkanaście lat. Dzięki powołaniu w 1993 r. Fundacji Czartak stało się możliwe w 1995 r. ponowne udostępnienie zwiedzającym zbiorów Emila Zegadłowicza.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Jaworzno - Zamek Będzin Stopień trudności: 1.0

Dystans: 45,91 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 74 m

Suma podjazdów: 255 m

Suma zjazdów: 256 m Trasę rowerową mieszkańcom Jaworzna poleca AlterSpider Trasa miła łatwa i przyjemna. Celem zamek w Będzinie.Trochę przyrody na początku, powrót standardową drogą. Ogólnie wycieczka przed lub po obiadku. :)

Królewski Zamek Będziński – średniowieczna warownia obronna wzniesiona przez Kazimierza Wielkiego w systemie tzw. Orlich Gniazd w Małopolsce, 4,5 km od granicy ze Śląskiem, na wzgórzu nad Czarną Przemszą; wielokrotnie niszczona, odbudowana w 1956. Zamek królewski położony był w drugiej połowie XVI wieku w powiecie proszowskim województwa krakowskiego

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Jaworzno - Skansen kolejowy w Pyskowicach Stopień trudności: 1.0

Dystans: 115,38 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 86 m

Suma podjazdów: 634 m

Suma zjazdów: 636 m AlterSpider poleca trasę rowerzystom z Jaworzna

Skansen kolejowy w Pyskowicach – skansen taboru kolejowego utworzony w 1998 roku na terenie nieczynnego kompleksu wagonowni i lokomotywowni zlokalizowanego przy stacji Pyskowice z inicjatywy Towarzystwa Ochrony Zabytków Kolejnictwa i Organizacji Skansenów. Towarzystwo nieformalnie funkcjonowało już od 1993 r., jako grupa miłośników kolei z Polski i ich zagranicznych przyjaciół-inwestorów, w celu ratowania zabytkowego taboru. Jako pierwszą wyremontowano i przekazano do Stoomcentrum Maldegem[w innych językach] lokomotywę Ol49-12. W skansenie do tej pory zachowano kilkadziesiąt lokomotyw parowych, 11 lokomotyw spalinowych, ponad 20 wagonów towarowych i osobowych, tendry, dźwig kolejowy oraz elektryczny zespół trakcyjny EW90]. Kolekcję parowozów wzbogaciły m.in. eksponaty z Łaz i likwidowanego skansenu w Krzeszowicach

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Jaworzna

🚲 Trasa rowerowa: Jaworzno --- Moszna Stopień trudności: 1.0

Dystans: 251,1 km

Czas trwania wyprawy: 19 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 146 m

Suma podjazdów: 904 m

Suma zjazdów: 906 m AlterSpider poleca trasę rowerzystom z Jaworzna

Nocna wyprawa na Zamek w Mosznej. A w niej : Zamek w Mosznej jest jedną z największych atrakcji Opolszczyzny i jednym z najciekawszych zamków w Polsce. Swoją sławę zawdzięcza bajkowemu wyglądowi - ma 365 pomieszczeń, 99 wież i wieżyczek. Do 30 września na gości zamku czeka wyjątkowa atrakcja - do zwiedzania udostępnione zostały dwie z największych pałacowych wież. Gogolin -- Rozwój miasteczka związany był z ściśle z przemysłem wapienniczym - w drugiej połowie XIX w. funkcjonowało tu 47 pieców szybowych, co stanowiło największe ich zgromadzenie na terenie woj. opolskiego. Do dziś w rejonie Gogolina znajduje się piętnaście wapienników, w tym jeden podwójny. Piece wapiennicze są zabytkami techniki o niezaprzeczalnej urodzie, a jako relikty dawnego sposobu wypału wapna posiadają także dużą wartość naukową.

Bateria trzech pieców wapienniczych o nazwie „Dąbrowski” jest pozostałością dużego zakładu wapienniczego - w jej sąsiedztwie stały cztery piece szybowe na planie koła, rozebrane w 2003 r. oraz wzniesione ok. 1890 r. cztery piece kręgowe, rozebrane w latach 60tych XX wieku. Istniejące piece powstały w 1874 r. i były użytkowane do 1988 roku. W 1888 r. zostały wykupione przez firmę „Kaufsvereinigung GmBH”, w latach 30tych XX w. stały się własnością firmy „Ost und Mitteldeutsche Zement und Kalkindustrie. Werk Gogolin”. Podczas modernizacji w 1960 r. ceglane kominy zastąpiono niższymi, wykonanymi z blachy stalowej; wykonano nową wewnętrzną okładzinę żaroodporną, zamieniając przy tym kształt szybu z beczkowatego na cylindryczny, a także wprowadzono wymuszony elektrycznymi dmuchawami obieg powietrza. W ostatnich latach piece szybowe zostały odrestaurowane, a teren wokół nich zagospodarowany.

Krapkowice to pierwsza nasza miejscowość na trasie do Kotliny Kłodzkiej, przyjechaliśmy tu z samego rana, by zobaczyć ciekawe zabytki w tym historycznym miasteczku. Początki Krapkowic sięgają XIII wieku, ponoć okolice te były wówczas we władaniu zakonu rycerskiego Templariuszy, którzy wg legendy założyli tutejszy zamek, kościół oraz poboiski zamek w Otmęcie. Dawniej były to dwie osobne miejscowości po dwóch stronach Odry - Otmęt i Krapkowice, dziś to jedno miasto.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Dookoła Jaworzna Stopień trudności: 2.0

Dystans: 51,49 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 108 m

Suma podjazdów: 605 m

Suma zjazdów: 605 m JacekG155 poleca trasę mieszkańcom Jaworzna

Szlakami rowerowymi dookoła Jaworzna i Zalewu Dziećkowice.

Start i koniec przy Geoparku utworzonego w kamieniołomie pod Sodową Górą.

Trasa przebiega głównie przez lasy i tereny zielone.

Nad zalewem Dziećkowice możliwość kąpieli. W sezonie czynne bary.

W Chełmku polecamy lokal "Ptyś cafe" gdzie można nie tylko skosztować lodów, ale też coś konkretnego.

Spod góry Grodzisko widoki na okolicę aż po Beskidy z Babią Górą, Pilskiem, Beskidem Śląskim i Małym.

Nawiguj

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

