Uczniowie z Jaworzna siłowali się na ręce. Co to były za mistrzostwa! Zobaczcie zdjęcia z zawodów

Mistrzostwa szkół Jaworzna w siłowaniu na ręce

Hala MCKiS na Osiedlu Stałym w Jaworznie zapełniła się w piątek 21 lutego uczniami jaworznickich szkół. Ci pojawili się tutaj po to, by sprawdzić, których z nich jest najlepszy w siłowaniu na rękę.

- Rok temu nie miałem okazji, być w Jaworznie podczas zawodów, więc tym razem startuje pierwszy raz. Przyszedłem głównie popatrzeć na konkurencje i zobaczyć jak wygląda sport. Na co dzień zajmuję się lekkoatletyką. Myślę, że podczas zawodów będzie silna konkurencja. Bardzo dużo osób jest tutaj z klubu i oni mają duże doświadczenie, więc pewnie to oni będą faworytami. No chyba, że znajdzie się jakiś underdog, który pokona, kogoś kto się wydaje lepszy na pierwszy rzut oka - powiedział Dominik Kosiór z drugiej klasy Technikum Energetycznego w CKZiU w Jaworznie. - To doskonała okazja, żeby sprawdzić się między sobą, między szkołami - dodaje.