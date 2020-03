Nowy blok energetyczny w Jaworznie z opóźnieniem. Prace mają zakończyć się do lipca 2020 roku

Nowy blok elektrowni w Jaworznie miał zostać oddano do eksploatacji w ostatnim kwartale 2019 roku. Jednak termin ten został przesunięty. Bloku nie uda się również w pełni uruchomić w pierwszym kwartale 2020 roku. Termin zakończenia prac został ponownie przesunięty. Co było tego przyczyną?

Naprawa uszkodzonych palników oraz dokończenie rozruchu nowego bloku powinno zakończyć się do 31 lipca 2020 roku. Miejmy więc nadzieję, że prace będą przebiegały zgodnie z planem.

Nowy blok energetyczny 910 MW w Jaworznie

Przypominamy, że pierwsza synchronizacja z Krajową Siecią Elektroenergetyczną bloku o mocy 910 MW w Jaworznie, do przeprowadzenia której wszystkie układy i gospodarki zostały w pełni uruchomione, miała miejsce 31 grudnia. Rocznie planuje się tu zużyć do 2,8 miliona ton węgla. Paliwo ma w większości pochodzić z kopalń grupy Tauron. Nowy blok wytworzy rocznie do 6,5 TWh energii elektrycznej, co odpowiada zapotrzebowaniu 2,5 mln gospodarstw domowych.

W stosunku do bloków oddanych do eksploatacji w latach 70 i 80 XX wieku nowa inwestycja ma zyskać ponad 10% sprawności. Do atmosfery trafi więc o 2 miliony ton CO2 mniej, a w ramach wymagań polityki klimatycznej, blok będzie dostosowany do budowy instalacji wychwytu CO2 ze spalin (CCS ready).