Lista lokali wyborczych w Jaworznie, w których można głosować podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego

Jaki jest podział na okręgi w wyborach europejskich 2024

Lokale wyborcze w Jaworznie - lista

ATElier Kultury

Dom Kultury

I Liceum Ogólnokształcące

II Liceum Ogólnokształcące

Miejska Biblioteka Publiczna

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia

Przedszkole Miejskie Nr 1

Przedszkole Miejskie Nr 12

Przedszkole Miejskie Nr 15

Przedszkole Miejskie Nr 18

Przedszkole Miejskie Nr 24

Szkoła Podstawowa Nr 11

Szkoła Podstawowa Nr 13

Szkoła Podstawowa Nr 14

Szkoła Podstawowa Nr 15

Szkoła Podstawowa Nr 16

Szkoła Podstawowa Nr 17

Szkoła Podstawowa Nr 18

Szkoła Podstawowa Nr 21

Szkoła Podstawowa Nr 3

Szkoła Podstawowa Nr 4

Szkoła Podstawowa Nr 6

Szkoła Podstawowa Nr 7

Szkoła Podstawowa Nr 8

Szkoła Podstawowa Nr 9

Szkoła Podstawowa nr 19

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4

Wybory w Polsce są pięcioprzymiotnikowe. Co to znaczy?

Głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Czym jest Parlament Europejski?

Parlament Europejski to jedna z siedmiu instytucji Unii Europejskiej. Jest to zgromadzenie ustawodawcze. Co pięć lat w krajach UE organizowane są wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.