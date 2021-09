Wodociągi Jaworzno i Straż Miesjka prowadzą kontrole na posesjach. Na początku sprawdzą szamba i odpady w Byczynie i Jeleniu Łęgu

W Jaworznie kontrolują szamba i segregacje odpadów

W Jaworznie nadszedł czas kontroli. Pracownicy Wodociągów Jaworzno wspólnie ze strażnikami miejskimi rozpoczęli prowadzenie kontroli na prywatnych posesjach. Kontrole rozpoczęły się od dzielnicy Byczyna, a później mają rozpocząć się w Jeleniu Łęgu. Jak podkreślają Wodociągi Jaworzno, w tych dzielnicach możliwość odprowadzania ścieków siecią sanitarną prosto do oczyszczalni funkcjonuje od ponad dwóch lat.

Podczas kontroli sprawdzana jest szczelność i regularność opróżniania szamba oraz ewentualne nielegalne podłączenia do miejskiej sieci sanitarnej, w tym także niedozwolone odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji bytowej. Co ważne, strażnicy miejscy sprawdzają także, czy mieszkańcy wyrzucają śmieci zgodnie z deklaracją i czy odpowiednie je segregują, a także czy stosowany przez nich opał jest odpowiedniej jakości.

Wodociągi Jaworzno wielokrotnie wysłała informacje do niepodłączonych mieszkańców z terenu Byczyny i Jelenia Łęgu, informując o obowiązku podłączenia się oraz o możliwości wykonania przyłącza na preferencyjnych warunkach przez Wodociągi Jaworzno i przysługującej im na ten cel dotacji z Urzędu Miasta - 50 procent wartości, jednak nie więcej niż 2 tys. zł. Niestety nie było dużego zainteresowania w tej kwestii.