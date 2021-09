W Jaworznie trwa Tydzień Seniora. Za nami koncert i występy na Plantach ZDJĘCIA

W Jaworznie trwa Tydzień Seniora

Najstarsi mieszkańcy Jaworzna doczekali się powrotu swojej imprezy. W Jaworznie rozpoczął się Tydzień Seniora, podczas którego przygotowano mnóstwo atrakcji. W tym roku cykl wydarzeń wystartował w piątek 24 września. Seniorzy z Jaworzna zostali zaproszenie do Hali Widowiskowo-Sportowej przy ulicy Grunwaldzkiej w centrum miasta. Dla wielu z nich była to pierwsza wizyta w tym miejscu po zakończonym remoncie. Reprezentacja seniorów otrzymała symboliczny klucz do miasta. Dla mieszkańców wystąpił energiczny Stefan Terrazzino. To był wspaniały koncert.

Kolejne atrakcje czekały na seniorów na Plantach. W sobotę, 25 września, przygotowano tutaj różne występy artystyczne. Można było m.in. zobaczyć pokazy tańca i posłuchać jak śpiewają jaworznianie. Pogoda dopisała, więc zjawiło się tutaj mnóstwo seniorów (i nie tylko). Podczas wydarzenia rozdawano wejściówki do Kawiarenki Seniora, która co roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Spragnieni herbaty czy kawy mogli sobie tutaj usiąść i odpocząć, a przy okazji nadrobić kontakty towarzyskie, które podczas pandemii z pewnością były utrudnione.